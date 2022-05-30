Летняя жара и сильные дожди: часть Украины накроет непогодой

Погода в Украине принесет в последний день весны жару в некоторые области, а местами вероятны сильные дожди.

Читайте в нашем материале далее , что будет с погодой в стране в ближайшие дни.

Прогноз на 31 мая

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что весна в Украине завершится "летней погодой".

На востоке и юго-востоке ожидается жара, +25+30 градусов. В большинстве областей Украины +20+26 градусов. В западных областях температура ниже, +17+22 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Дожди, местами с грозами, пройдут завтра на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Черкасщине и кое-где в западных областях. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Что будет с погодой в Киеве

Синоптик прогнозирует, что в Киеве 31-го мая дождь маловероятен. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +22 градусов.

Смотрите на карте Украинского гидрометцентра, что будет с градусами и осадками во вторник:

Скрин: Погода в Украине 31 мая meteo.gov.ua)

Какая погода будет дальше

По данным Наталки Диденко, дальше на неделе существенно потеплеет.

Самым жарким днем в ближайшем будущем будет 2 июня. По всей стране температура будет от +24 до + 32 градусов. Жарче всего на юге и востоке.

3-4 июня температура на несколько градусов снизится, однако все же будет жарко.