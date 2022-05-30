Літня спека і сильні дощі: частину України накриє негодою
Погода в Україні принесе в останній день весни спеку в деякі області, а місцями ймовірні сильні дощі.
Читайте в нашому матеріалі далі, що буде з погодою в країні найближчими днями.
Прогноз на 31 травня
Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що весна в Україні завершиться "літньою погодою".
На сході та південному сході очікується спека, +25+30 градусів. У більшості областей України +20+26 градусів. У західних областях - температура нижча, +17+22 градусів.
Вітер очікується північно-західний, помірний, часом поривчастий.
Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та подекуди в західних областях. На решті території переважатиме суха погода.
Що буде з погодою в Києві
Синоптик прогнозує, що в Києві 31-го травня дощ малоймовірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +22 градусів.
Дивіться на карті Українського гідрометцентру, що буде з градусами та опадами у вівторок:
Скрін: Погода в Україні 31 травня (meteo.gov.ua)
Яка погода буде далі
За даними Наталки Діденко, далі по тижню суттєво потеплішає.
Найспекотнішим днем в найближчому майбутньому буде 2 червня. По всій країні температура буде від +24 до +32 градусів. Найспекотніше - на півдні та сході.
3-4 червня температура на кілька градусів знизиться, проте все ж буде спекотно.
Раніше ми писали, що буде з погодою в Україні у червні 2022.
Також повідомлялося, коли українці відсвяткують Трійцю.