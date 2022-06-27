Летний десерт из пары ингредиентов без выпечки: готовится в считанные минуты
В летнюю жару особенно актуальны десерты без выпечки, когда не нужно разогревать духовку или сковородку на плите. Для такого полезного десерта нам понадобится несколько минут на готовку, йогурт и немного ягод.
Рецептом поделилась украинский блогер-кулинар Alina FooDee.
Алина говорит, что такой десерт заменит мороженое. Кроме того он очень полезный. Хранить его можно в морозилке, чтобы полакомиться в любое время.
Ингредиенты:
- Йогурт - 600 г
- Мед - 60 г или по вкусу (можно заменить на сахар или сахарозаменитель)
- Ванильный сахар (по желанию) - 1 ч. л.
- Ягоды, фрукты орехи - любые по вкусу.
Скриншот: Десерт можно украсить по желанию
Пошаговое приготовление
Нарежьте любые ягоды, орехи. К примеру, клубника, голубика, кешью.
Выстелите форму пищевой пленкой. Смешайте густой йогурт с медом и ванильным сахаром. Вылейте смесь в форму и разровняйте.
Сверху выложите ягоды, фрукты орехи (зимой можно варенье).
Накройте сверху пищевой пленкой и поставьте в морозильную камеру на 1-2 часа до полного замораживания.
Нарежьте порционными кусками и приятного аппетита!
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