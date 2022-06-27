Летний десерт из пары ингредиентов без выпечки: готовится в считанные минуты

В летнюю жару особенно актуальны десерты без выпечки, когда не нужно разогревать духовку или сковородку на плите. Для такого полезного десерта нам понадобится несколько минут на готовку, йогурт и немного ягод.

Алина говорит, что такой десерт заменит мороженое. Кроме того он очень полезный. Хранить его можно в морозилке, чтобы полакомиться в любое время.

Ингредиенты:

Йогурт - 600 г

Мед - 60 г или по вкусу (можно заменить на сахар или сахарозаменитель)

Ванильный сахар (по желанию) - 1 ч. л.

Ягоды, фрукты орехи - любые по вкусу.

Скриншот: Десерт можно украсить по желанию

Пошаговое приготовление

Нарежьте любые ягоды, орехи. К примеру, клубника, голубика, кешью.

Выстелите форму пищевой пленкой. Смешайте густой йогурт с медом и ванильным сахаром. Вылейте смесь в форму и разровняйте.

Сверху выложите ягоды, фрукты орехи (зимой можно варенье).

Накройте сверху пищевой пленкой и поставьте в морозильную камеру на 1-2 часа до полного замораживания.

Нарежьте порционными кусками и приятного аппетита!