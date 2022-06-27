Літній десерт з пари інгредієнтів без випічки: готується в лічені хвилини
У літню спеку особливо актуальні десерти без випічки, коли не потрібно розігрівати духовку або сковорідку на плиті. Для такого корисного десерту нам знадобиться кілька хвилин на підготовку, йогурт і трохи ягід.
Рецептом поділилася український блогер-кулінар Alina FooDee.
Аліна каже, що такий десерт замінить морозиво. Крім того він дуже корисний. Зберігати його можна в морозилці, щоб поласувати в будь-який час.
Інгредієнти:
- Йогурт - 600 г
- Мед - 60 г або за смаком (можна замінити на цукор або цукрозамінник)
- Ванільний цукор (за бажанням) - 1 ч. л.
- Ягоди, фрукти горіхи - будь-які за смаком.
Скріншот: Десерт можна прикрасити за бажанням
Покрокове приготування
Наріжте будь-які ягоди, горіхи. Наприклад, полуниця, лохина, кеш'ю.
Вистеліть форму харчовою плівкою. Змішайте густий йогурт з медом і ванільним цукром. Вилийте суміш у форму і розрівняйте.
Зверху викладіть ягоди, фрукти горіхи (взимку можна варення).
Накрийте зверху харчовою плівкою і поставте в морозильну камеру на 1-2 години до повного заморожування.
Наріжте порційними шматками і смачного!
Раніше ми писали про бюджетний рецепт рогаликів. Миска солодощів обійдеться всього в 120 гривень.
Також кулінарка розповіла, як приготувати "смажене молоко".