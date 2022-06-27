Літній десерт з пари інгредієнтів без випічки: готується в лічені хвилини

У літню спеку особливо актуальні десерти без випічки, коли не потрібно розігрівати духовку або сковорідку на плиті. Для такого корисного десерту нам знадобиться кілька хвилин на підготовку, йогурт і трохи ягід.

Аліна каже, що такий десерт замінить морозиво. Крім того він дуже корисний. Зберігати його можна в морозилці, щоб поласувати в будь-який час.

Інгредієнти:

Йогурт - 600 г

Мед - 60 г або за смаком (можна замінити на цукор або цукрозамінник)

Ванільний цукор (за бажанням) - 1 ч. л.

Ягоди, фрукти горіхи - будь-які за смаком.

Скріншот: Десерт можна прикрасити за бажанням

Покрокове приготування

Наріжте будь-які ягоди, горіхи. Наприклад, полуниця, лохина, кеш'ю.

Вистеліть форму харчовою плівкою. Змішайте густий йогурт з медом і ванільним цукром. Вилийте суміш у форму і розрівняйте.

Зверху викладіть ягоди, фрукти горіхи (взимку можна варення).

Накрийте зверху харчовою плівкою і поставте в морозильну камеру на 1-2 години до повного заморожування.

Наріжте порційними шматками і смачного!