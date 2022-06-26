Бюджетный рецепт рогаликов: миска сладостей всего за 120 грн
Чтобы порадовать семью сладостями, не надо тратить пол семейного бюджета. Предлагаем вам бюджетный рецепт сладких сливочных рогаликов, на которые вы потратите около 120 грн, а получите более чем две дюжины вкусностей.
Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвит.
Ингредиенты на 24-28 шт.:
- творог (домашний или магазинный) - 300 г (50 грн)
- масло - 150 г (55 грн)
- мука - 250 г (6 грн)
- Разрыхлитель - 1 ч. л. (3 грн)
- сахар для посыпки - 100 г (3 грн)
Всего на миску рогаликов вы потратите около 120 гривен.
Скриншот: Такими будут наши готовые рогалики
Пошаговое приготовление
Перетрите сыр с растопленным сливочным маслом. Добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто. Муки может пойти больше или меньше в зависимости от того, насколько влажный сыр.
Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите туда половину теста. Раскатайте до толщины примерно пол сантиметра. Вырежьте тарелкой круг, чтобы края получились ровными. Разрежьте круг на 8 равных частей. Каждую посыпьте сахаром, скрутите в рогалик и промокните сверху сахаром.
Должно получиться от 24 до 28 рогаликов, ведь из обрезков теста получится еще одна порция рогаликов.
Выложите рогалики на пергамент на расстоянии друг от друга. И в духовку на 20-30 минут при 170 градусах. Наши рогалики готовы!
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