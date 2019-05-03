Летние каникулы 2019: когда и сколько будут отдыхать школьники

Летние каникулы 2019 начнутся для украинских школьников традиционно после того, как отзвучат последние звонки. Для учеников 2-8 классов это произойдет 23-24 мая, для старшеклассников - 24 мая, а первоклассники "откроют сезон" 20-21 мая, передает "Сегодня".

Так, обычно мероприятия к заключительному школьному дню учебного года организовывают к последней пятнице мая. Но в 2019-м было принято решение не тянуть до 31 числа, а устроить праздник на неделю-полторы раньше.

У школ есть право самостоятельно решать, когда устраивать каникулы для учеников - у Министерства образования и науки Украины есть право только устанавливать дату начала обучения. Главное, чтобы каникулы в течение учебного года в целом составляли минимум 30 дней.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом традиционно сложилось так, что каникулы осенью и весной длятся по одной неделе, а зимой можно отдыхать две. Впрочем, на расписание оказывают влияние такие факторы, как особенности условий для обучения, карантины, погодные сложности и другие нюансы.

Обязательным является то, что учебный год должен завершиться не позднее 31 мая, а начинается в первый будний день осени, который в 2019 году припадает на 2 сентября.

Иллюстративное фото (pixabay.com/stevepb)

Как сообщалось ранее, в мае 2019 украинцев ждут два дополнительных выходных дня. Первый – на День труда 1 мая и второй - на День победы 9 мая. Кроме того, согласно календарю, в мае будет 9 официальных выходных дней, в то же время суббота 11 мая будет рабочим днем.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, в какую сумму украинцам обойдется поход на шашлыки.

Напомним, что внешнее независимое оценивание (ВНО) будет проводиться по 11 предметам. С 21 мая по 13 июня пройдут экзамены, а с 14 по 25 июня - объявление результатов. Кроме того, с 26 по 12 июля будет проводиться дополнительная сессия для тех, которые не сдавали по уважительным причинам со всеми участниками.