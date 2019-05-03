Літні канікули 2019: коли і скільки відпочиватимуть школярі

Літні канікули 2019 почнуться для українських школярів традиційно після того, як відлунають останні дзвінки. Для учнів 2-8 класів це відбудеться 23-24 травня, для старшокласників - 24 травня, а першачки "відкриють сезон" 20-21 травня, передає "Сьогодні".

Так, зазвичай заходи щодо заключного шкільного дня навчального року організовують до останньої п'ятниці травня. Але в 2019-му було схвалено рішення не тягнути до 31 числа, а влаштувати свято на тиждень-півтора раніше.

У шкіл є право самостійно вирішувати, коли влаштовувати канікули для учнів - у Міністерства освіти і науки України є право тільки встановлювати дату початку навчання. Головне, щоб канікули протягом навчального року в цілому становили щонайменше 30 днів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому традиційно склалося так, що канікули восени і навесні тривають один тиждень, а взимку можна відпочивати два. Втім, на розклад впливають такі фактори, як особливості умов для навчання, карантини, погодні складнощі та інші нюанси.

Обов'язковим є те, що навчальний рік має завершитися не пізніше 31 травня, а починається у перший робочий день осені, який в 2019 році припадає на 2 вересня.

Ілюстративне фото (pixabay.com/stevepb)

Як повідомлялося раніше, у травні 2019 українців очікують два додаткових вихідних дня. Перший – на День праці 1 травня і другий - на День перемоги 9 травня. Крім того, згідно із календарем, у травні буде 9 офіційних вихідних днів, у той же час субота 11 травня буде робочим днем.

До слова, раніше ми розповідали про те, в яку суму обійдеться українцям похід на шашлики.

Нагадаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) буде проводитися з 11 предметів. З 21 травня по 13 червня пройдуть іспити, а з 14 по 25 червня - оголошення результатів. Крім того, з 26 по 12 липня проводитиметься додаткова сесія для тих, які не здавали з поважних причин з усіма учасниками.