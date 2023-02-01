Летіла 50 тисяч років. До Землі наближається зелена комета (фото)

Що відомо про комету

Астрономи виявили комету C/2022 E3 (ZTF) минулого березня в Паломарській обсерваторії в Каліфорнії. Нещодавно відкрита комета максимально наблизиться до нашої планети в середу 1 лютого. Астрономи кажуть, що її подорож до нас тривала приблизно 50 000 років.

На фотографіях, зроблених астрономами, видно чіткий зелений відтінок навколо тіла комети. Для комет це не є рідкістю, а просто результат розпаду двох атомів вуглецю.

Але ті, хто хочуть побачити блискучу смарагдову смугу на небі від прольоту об'єкта, будуть розчаровані. Такий колір краще вловлюється цифровими камерами, які більш чутливі до кольору.

Так виглядає зелена комета (фото: bbc.com)

Проте якщо спостерігати в місцях без додаткового освітлення та з використанням спеціального бінокля, можливо, ви щось і побачите.

"Навіть найменший бінокль допоможе вам побачити це невелике світло в небі", - каже заступник виконавчого директора Королівського астрономічного товариства Роберт Мессі.

Комети здебільшого складаються з льоду та пилу. Коли вони наближаються до Сонця, лід випаровується, а пил струшується, щоб утворити довгий хвіст.

Як знайти комету на небі

Щоб знайти її, Мессі пропонує спочатку шукати полярну зірку, яка завжди знаходиться в одному місці на небі. Подивіться прямо на північ і знайдіть зірку, яка чітко висить сама по собі.

Далі скористайтеся безкоштовним програмним забезпеченням планетарію в інтернеті, щоб визначити, куди рухатиметься комета відносно полярної зірки.

Найкращий час для перегляду буде рано вранці четверга, коли Місяць заходить. У цей час комета повинна з'явитися праворуч від полярної зірки.