Летела 50 тысяч лет. К Земле приближается зеленая комета (фото)

Что известно о комете

Астрономы обнаружили комету C/2022 E3 (ZTF) в марте прошлого года в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Недавно открытая комета максимально приблизится к нашей планете в среду 1 февраля. Астрономы говорят, что ее путешествие к нам длилось около 50 000 лет.

На фотографиях, сделанных астрономами, виден четкий зеленый оттенок вокруг тела кометы. Для комет это не редкость, а просто результат распада двух атомов углерода.

Но те, кто хотят увидеть блестящую изумрудную полосу на небе от пролета объекта, будут разочарованы. Такой цвет лучше улавливается цифровыми камерами, более чувствительными к цвету.

Так выглядит зелёная комета (фото: bbc.com)

Однако если наблюдать в местах без дополнительного освещения и с использованием специального бинокля, возможно, вы что-нибудь и увидите.

"Даже самый маленький бинокль поможет вам увидеть этот небольшой свет в небе", - говорит заместитель исполнительного директора Королевского астрономического общества Роберт Месси.

Кометы в основном состоят из льда и пыли. Когда они приближаются к Солнцу, лед улетучивается, а пыль встряхивается, чтобы образовать длинный хвост.

Как найти комету на небе

Чтобы найти ее, Месси предлагает искать полярную звезду, которая всегда находится в одном месте на небе. Посмотрите прямо на север и найдите звезду, которая четко висит сама по себе.

Далее воспользуйтесь бесплатным программным обеспечением планетария в интернете, чтобы определить, куда будет двигаться комета относительно полярной звезды.

Лучшее время для просмотра будет рано утром четверга, когда Луна заходит. В настоящее время комета должна появиться справа от полярной звезды.