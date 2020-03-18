Летальный исход обеспечен: ученые назвали ошибки в лечении коронавируса

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус при неправильном лечении может вызвать серьезные осложнения

Коронавирус по мнению медиков может быть более опасным, если использовать неправильное лечение инфекционного заболевания. В Китае, где уже испытали первые вакцины от коронавируса, предположили, что европейские медики допускают их ошибки, которые были совершены при борьбе с распространением нового коронавируса в городе Ухане.

В первую очередь речь идет о недостаточной защите медицинских работников, которые ежедневно контактируют с инфицированными людьми, особенно отоларингологов. Об этом, как сообщило во вторник агентство Bloomberg, специалисты из Уханя заявили в ходе пресс-конференции.

"Врачи находятся в очень близком контакте с пациентами, поэтому они так легко заражаются. Необходимо учить медиков и объяснять им, как защитить себя", - указал глава отделения интенсивной терапии больницы Медицинского колледжа Пекинского союза Ду Бинь.

Кроме того, недостаток защитного оборудования и отсутствие понимания природы вируса привели к тому, что в первые недели вспышки в Китае заболели тысячи сотрудников сферы здравоохранения. По меньшей мере 46 из них умерли.

Также врачи напомнили о необходимости проведения как можно большего количества тестов, так как зачастую заболевание может протекать в легкой форме или бессимптомно.

"Я не представляю, как можно выявить случаи заболевания и установить контакты заболевших, если не проводить тесты", - указал Ду Бинь.

Стоит отметить, что своевременное тестирование на коронавирус стало своеобразным индикатором компетентности национальных правительств и систем здравоохранения.

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер 17 марта заявил, что при самолечении от коронавируса ибупрофен нужно заменить на парацетамол. Сообщается, что продолжается изучение негативного влияния ибупрофена на зараженных.

Напомним, что "Укрпочта" может начать доставлять лекарства.