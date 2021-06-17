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Лесю Никитюк раскритиковали за изменение во внешности: похожа на Повалий или травести-диву Монро

Автор: Styler

Леся Никитюк любит публиковать в сети свои новые фотографии и при этом шутить. На этот раз популярная украинская телеведущая сильно удивила своих подписчиков внешним видом и ее шутку по поводу внешности не оценили.

Новое фото она показала в Instagram.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Нос и губы сделала сама, ну, а волосы доверяю профессионалам", - написала Никитюк.

После этого ее образ подвергли жесткой критике. Пользователи сети отметили, что теперь она потеряла свою индивидуальность и стала похожа на других девушек в сети и даже звезд, включая Таисию Повалий и травести-диву Монро.

  • И стала похожа на травести Монро;
  • Что ты с собой сделала!?
  • Перебор, некрасиво, грубо! А была красоткой!
  • Не отличишь ... Повалий и компания, все на одно лицо;
  • Леся, вы становитесь похожи на Таисию Повалий, не перестарайтесь. Вы мне раньше очень нравились, а сейчас…. Извините;

Скриншоты с Instagram

Отметим, что есть преданные поклонники Никитюк, которым нравятся ее изменения.

  • Очень красиво;
  • Если красота спасет мир, то ты точно супергероиня;
  • Как тебе круто;
  • Шикарная женщина! Иногда я не понимаю, что Вы говорите! Но это не важно!! Передается колоссальный позитив.
  • Такая великолепная.

Напомним, Instagram Леси Никитюк взломали. На ее странице появились странные посты с откровенным фото.

Мы также писали о том, что Леся Никитюк и Михаил Заливако заинтриговали общим фото.

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