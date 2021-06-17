Лесю Никитюк раскритиковали за изменение во внешности: похожа на Повалий или травести-диву Монро

Леся Никитюк любит публиковать в сети свои новые фотографии и при этом шутить. На этот раз популярная украинская телеведущая сильно удивила своих подписчиков внешним видом и ее шутку по поводу внешности не оценили.
Новое фото она показала в Instagram.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Нос и губы сделала сама, ну, а волосы доверяю профессионалам", - написала Никитюк.
После этого ее образ подвергли жесткой критике. Пользователи сети отметили, что теперь она потеряла свою индивидуальность и стала похожа на других девушек в сети и даже звезд, включая Таисию Повалий и травести-диву Монро.
Скриншоты с Instagram
Отметим, что есть преданные поклонники Никитюк, которым нравятся ее изменения.
Напомним, Instagram Леси Никитюк взломали. На ее странице появились странные посты с откровенным фото.
Мы также писали о том, что Леся Никитюк и Михаил Заливако заинтриговали общим фото.