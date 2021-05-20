Идеальная пара: Леся Никитюк и Михаил Заливако заинтриговали общим фото

Леся Никитюк, которая недавно потрясла невероятно длинными ногами , удивила необычным фото с главным героем романтического шоу Холостяк 11 Михаилом Заливако.

Фотографиями, на которых она берет из рук Холостяка бокал игристого вместо розы, звезда поделилась в Instagram .

“Розочка от холостяка - это всего лишь приглашение на свидание. Бокал игристого - это навсегда”, - подписала фото Никитюк.

Заметим, что украинских звезд сфотографировали в столичном гольф-клубе.

Реакция Сети не заставила долго ждать. Фаны Леси Никитюк сразу взялись комментировать пост, называя ее с Заливако хорошей парой.

Хорошая пара могла бы быть

Как идете друг другу

Покорила холостяка с первого взгляда

Чувствую, что в следующем выпуске шоу Холостяк будет 4 участницы

Вот она - победительница

Идеальная пара.

Также много поклонников подметили, что телеведущая прекрасно выглядит и могла бы составить неплохую конкуренцию девушкам из шоу Холостяк.

Фото: Леся Никитюк заинтриговала фото с Холостяком (instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, многие фаны видят в Никитюк новую Холостячку. Поэтому не исключено, что после Златы Огневич в проекте примет участие именно Леди Ле.