RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лесю Нікітюк розкритикували за зміну в зовнішності: схожа на Повалій або травесті-діву Монро

Автор: Styler

Леся Нікітюк любить публікувати в мережі свої нові фотографії і при цьому жартувати. На цей раз популярна українська телеведуча сильно здивувала своїх фоловерів зовнішнім виглядом і її жарт з приводу зовнішності не оцінили.

Нове фото вона показала в Instagram.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ніс і губи зробила сама, ну, а волосся довіряю професіоналам", - написала Никитюк.

Після цього її образ піддали жорсткій критиці. Користувачі мережі зазначили, що тепер вона втратила свою індивідуальність і стала схожа на інших дівчат в мережі і навіть зірок, включаючи Таїсію Повалій і травесті-діву Монро.

  • І стала схожа на травесті Монро;
  • Що ти з собою зробила !?
  • Перебір, некрасиво, грубо! А була красунею!
  • Чи не відрізниш ... Повалій і компанія, все на одну особу;
  • Леся, ви стаєте схожі на Таїсію Повалій, не перестарайтеся. Ви мені раніше дуже подобалися, а зараз .... Вибачте;

Скріншоти з Instagram

Відзначимо, що є віддані шанувальники Никитюк, яким подобаються її зміни.

  • Дуже красиво;
  • Якщо краса врятує світ, то ти точно супергероїня;
  • Як тобі круто;
  • Шикарна жінка! Іноді я не розумію, що Ви говорите! Але це не важливо!! Передається колосальний позитив.
  • Така чудова.

Нагадаємо, Instagram Лесі Нікітюк зламали. На її сторінці з'явилися дивні пости з відвертим фото.

Ми також писали про те, що Леся Нікітюк та Михайло Залівако заінтригували загальним фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюкшоубиз