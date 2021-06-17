Лесю Нікітюк розкритикували за зміну в зовнішності: схожа на Повалій або травесті-діву Монро
Леся Нікітюк любить публікувати в мережі свої нові фотографії і при цьому жартувати. На цей раз популярна українська телеведуча сильно здивувала своїх фоловерів зовнішнім виглядом і її жарт з приводу зовнішності не оцінили.
Нове фото вона показала в Instagram.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Ніс і губи зробила сама, ну, а волосся довіряю професіоналам", - написала Никитюк.
Після цього її образ піддали жорсткій критиці. Користувачі мережі зазначили, що тепер вона втратила свою індивідуальність і стала схожа на інших дівчат в мережі і навіть зірок, включаючи Таїсію Повалій і травесті-діву Монро.
- І стала схожа на травесті Монро;
- Що ти з собою зробила !?
- Перебір, некрасиво, грубо! А була красунею!
- Чи не відрізниш ... Повалій і компанія, все на одну особу;
- Леся, ви стаєте схожі на Таїсію Повалій, не перестарайтеся. Ви мені раніше дуже подобалися, а зараз .... Вибачте;
Скріншоти з Instagram
Відзначимо, що є віддані шанувальники Никитюк, яким подобаються її зміни.
- Дуже красиво;
- Якщо краса врятує світ, то ти точно супергероїня;
- Як тобі круто;
- Шикарна жінка! Іноді я не розумію, що Ви говорите! Але це не важливо!! Передається колосальний позитив.
- Така чудова.
Нагадаємо, Instagram Лесі Нікітюк зламали. На її сторінці з'явилися дивні пости з відвертим фото.
Ми також писали про те, що Леся Нікітюк та Михайло Залівако заінтригували загальним фото.