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Лесю Нікітюк розкритикували за зміну в зовнішності: схожа на Повалій або травесті-діву Монро

Новость на русском →
Четвер 17 червня 2021 19:54
Лесю Нікітюк розкритикували за зміну в зовнішності: схожа на Повалій або травесті-діву Монро Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк любить публікувати в мережі свої нові фотографії і при цьому жартувати. На цей раз популярна українська телеведуча сильно здивувала своїх фоловерів зовнішнім виглядом і її жарт з приводу зовнішності не оцінили.

Нове фото вона показала в Instagram.

Лесю Нікітюк розкритикували за зміну в зовнішності: схожа на Повалій або травесті-діву Монро

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ніс і губи зробила сама, ну, а волосся довіряю професіоналам", - написала Никитюк.

Після цього її образ піддали жорсткій критиці. Користувачі мережі зазначили, що тепер вона втратила свою індивідуальність і стала схожа на інших дівчат в мережі і навіть зірок, включаючи Таїсію Повалій і травесті-діву Монро.

  • І стала схожа на травесті Монро;
  • Що ти з собою зробила !?
  • Перебір, некрасиво, грубо! А була красунею!
  • Чи не відрізниш ... Повалій і компанія, все на одну особу;
  • Леся, ви стаєте схожі на Таїсію Повалій, не перестарайтеся. Ви мені раніше дуже подобалися, а зараз .... Вибачте;

Лесю Нікітюк розкритикували за зміну в зовнішності: схожа на Повалій або травесті-діву МонроЛесю Нікітюк розкритикували за зміну в зовнішності: схожа на Повалій або травесті-діву МонроЛесю Нікітюк розкритикували за зміну в зовнішності: схожа на Повалій або травесті-діву Монро

Скріншоти з Instagram

Відзначимо, що є віддані шанувальники Никитюк, яким подобаються її зміни.

  • Дуже красиво;
  • Якщо краса врятує світ, то ти точно супергероїня;
  • Як тобі круто;
  • Шикарна жінка! Іноді я не розумію, що Ви говорите! Але це не важливо!! Передається колосальний позитив.
  • Така чудова.

Нагадаємо, Instagram Лесі Нікітюк зламали. На її сторінці з'явилися дивні пости з відвертим фото.

Ми також писали про те, що Леся Нікітюк та Михайло Залівако заінтригували загальним фото.

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