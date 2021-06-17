Лесю Нікітюк розкритикували за зміну в зовнішності: схожа на Повалій або травесті-діву Монро

Леся Нікітюк любить публікувати в мережі свої нові фотографії і при цьому жартувати. На цей раз популярна українська телеведуча сильно здивувала своїх фоловерів зовнішнім виглядом і її жарт з приводу зовнішності не оцінили.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ніс і губи зробила сама, ну, а волосся довіряю професіоналам", - написала Никитюк.

Після цього її образ піддали жорсткій критиці. Користувачі мережі зазначили, що тепер вона втратила свою індивідуальність і стала схожа на інших дівчат в мережі і навіть зірок, включаючи Таїсію Повалій і травесті-діву Монро.

І стала схожа на травесті Монро;

Що ти з собою зробила !?

Перебір, некрасиво, грубо! А була красунею!

Чи не відрізниш ... Повалій і компанія, все на одну особу;

Леся, ви стаєте схожі на Таїсію Повалій, не перестарайтеся. Ви мені раніше дуже подобалися, а зараз .... Вибачте;

Скріншоти з Instagram

Відзначимо, що є віддані шанувальники Никитюк, яким подобаються її зміни.