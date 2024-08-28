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Леся Нікітюк вразила українців відвертими фото у бікіні з леопардовим принтом

Середа 28 серпня 2024 15:02
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Леся Нікітюк вразила українців відвертими фото у бікіні з леопардовим принтом Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Леся Нікітюк показала у мережі, як проводить останні літні дні. Для цього вона обрала серію фото у досить відвертому купальнику.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

Леся Нікітюк вразила українців відвертими фото у бікіні з леопардовим принтомНікітюк у бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча часто ділиться зі своїми підписниками знімками як зі зйомок та різноманітних заходів, так і фото у повсякденному житті. Цього разу Нікітюк, якій цього року виповнюється 37 років, показала фото у бікіні та вкотре похвалилася своєю ідеальною фігурою.

"Як ви провели літо? - Нормально", - підписала вона публікацію.

Для знімків Леся обрала комплект у трендовому леопардовому принті: плавки на зав'язках із завищеною лінією талії, ліф-трикутники та укорочений топ із рукавами три чверті.

Леся Нікітюк вразила українців відвертими фото у бікіні з леопардовим принтом

Нікітюк у бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На деяких фото Нікітюк позувала також зі своїм собакою Рафіком, у якого, до речі, є акаунт в Instagram з безліччю підписників.

Як відреагували в мережі

Фоловери телезірки відразу почали коментувати її гарячі фото. Серед них, до речі, були й відомі люди:

  • "Норм", - лаконічно прокоментував Тарас Цимбалюк.
  • "Гарнюня", - зауважила актриса Наталка Денисенко.

Інші користувач мережі також оцінили фігуру Нікітюк у бікіні - хтось висловив це словесно, а інші поставили смайли з "вогнем" у коментарях:

  • "Красуня".
  • "Леся, ви неймовірна, неможливо очі відвести".
  • "Шикарна".
  • "Сексуальна".
  • "Фігура - вогонь".
  • "Ну просто очей не відірвати".
  • "Ви неймовірно гарна".
  • "Просто красуня, фантастична".
  • "Дуже красиві ніжки".

Леся Нікітюк вразила українців відвертими фото у бікіні з леопардовим принтомНікітюк зі своїм улюбленцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше у бікіні показалася 57-річна актриса Ольга Сумська.

Також дивіться, яке пікантне фото у мережі засвітив Тарас Цимбалюк зі своєю коханою на честь річниці стосунків.

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