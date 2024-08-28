Леся Нікітюк вразила українців відвертими фото у бікіні з леопардовим принтом
Відома телеведуча Леся Нікітюк показала у мережі, як проводить останні літні дні. Для цього вона обрала серію фото у досить відвертому купальнику.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.
Нікітюк у бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ведуча часто ділиться зі своїми підписниками знімками як зі зйомок та різноманітних заходів, так і фото у повсякденному житті. Цього разу Нікітюк, якій цього року виповнюється 37 років, показала фото у бікіні та вкотре похвалилася своєю ідеальною фігурою.
"Як ви провели літо? - Нормально", - підписала вона публікацію.
Для знімків Леся обрала комплект у трендовому леопардовому принті: плавки на зав'язках із завищеною лінією талії, ліф-трикутники та укорочений топ із рукавами три чверті.
Нікітюк у бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На деяких фото Нікітюк позувала також зі своїм собакою Рафіком, у якого, до речі, є акаунт в Instagram з безліччю підписників.
Як відреагували в мережі
Фоловери телезірки відразу почали коментувати її гарячі фото. Серед них, до речі, були й відомі люди:
- "Норм", - лаконічно прокоментував Тарас Цимбалюк.
- "Гарнюня", - зауважила актриса Наталка Денисенко.
Інші користувач мережі також оцінили фігуру Нікітюк у бікіні - хтось висловив це словесно, а інші поставили смайли з "вогнем" у коментарях:
- "Красуня".
- "Леся, ви неймовірна, неможливо очі відвести".
- "Шикарна".
- "Сексуальна".
- "Фігура - вогонь".
- "Ну просто очей не відірвати".
- "Ви неймовірно гарна".
- "Просто красуня, фантастична".
- "Дуже красиві ніжки".
Нікітюк зі своїм улюбленцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)