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Тарас Цимбалюк засвітив у мережі пікантне фото зі своєю коханою

Середа 28 серпня 2024 12:00
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Тарас Цимбалюк засвітив у мережі пікантне фото зі своєю коханою Тарас Цимбалюк зі Світланою Готочкіною (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Впіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк опублікував у мережі "голе" фото зі своєю коханою Світланою Готочкіною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories, опубліковане в Instagram артиста.

Справа в тому, що сьогодні, 28 серпня, пара святкує другу річницю стосунків. На честь цього Цимбалюк поділився зі своїми підписниками фото, на якому Світлана стоїть із розкішним букетом троянд та робить селфі. В цей час актор, який може похвалитися накачаним тілом, показався на задньому плані в досить відвертому вигляді - в одній білизні.

"Ось сьогодні вже точно два роки", - зазначив у підписі Тарас.

Тарас Цимбалюк засвітив у мережі пікантне фото зі своєю коханоюСкриншот (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Справа в тому, що кохана вже вітала його з річницею - правда, бізнес-леді переплутала місяць і опублікувала зворушливий пост 25 липня. Однак потім Готочкіна усвідомила, що помилилася. Тому пара вирішила відсвяткувати річницю своїх стосунків 2 рази.

Як зав'язалися відносини Цимбалюка та Готочкіної

У серпні 2022 року подруга Цимбалюка Настя виставила у Stories позначку з актором під час вистави у столиці. Світлана побачила її, перейшла на сторінку актора і поставила лайки на його декілька фото. У відповідь Тарас також "полайкав" фотографії дівчини.

Тарас Цимбалюк засвітив у мережі пікантне фото зі своєю коханою

Актор часто публікує сумісні фотосесії (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Готочкіна сподобалася актору, і він вирішив їй написати, а потім пара почала зідзвонюватися. Спілкування онлайн тривало близько місяця, перш ніж вони побачилися наживо.

Своїм підписникам він натякнув на нові відносини на початку листопада 2022 року, опублікувавши фото із таємничою білявкою.

До цього артист рік був одружений із візажисткою Тіною Антоненкою. Проте їхні стосунки не витримали війни.

Тарас Цимбалюк засвітив у мережі пікантне фото зі своєю коханоюТарас і Тіна у день весілля (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Що відомо про Світлану Готочкіну

Світлані 37 років. Вона власниця ресторану у Києві Fish Fetish та бренду одягу GOT'S label, а також колишня учасниця шоу "Холостяк" (2014). Дівчина покинула шоу, головним героям якого був Костянтин Євтушенко, ще на першій вечірці.

Тарас Цимбалюк засвітив у мережі пікантне фото зі своєю коханою

Пара разом уже 2 роки (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Раніше Цимбалюк емоційно відповів, чому він не на фронті.

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