Леся Никитюк поразила украинцев откровенными фото в бикини с леопардовым принтом
Известная телеведущая Леся Никитюк показала в сети, как проводит последние летние дни. Для этого она выбрала серию фото в достаточно откровенном купальнике.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
Никитюк в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ведущая часто делится со своими подписчиками снимками как со съемок и различных мероприятий, так и фото в повседневной жизни. На этот раз Никитюк, которой в этом году исполняется 37 лет, показала фото в бикини и в очередной раз похвасталась своей идеальной фигурой.
"Как вы провели лето? - Нормально", - подписала она публикацию.
Для снимков Леся выбрала комплект в трендовом леопардовом принте: плавки на завязках с завышенной линией талии, лиф-треугольники и укороченный топ с рукавами три четверти.
Никитюк в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На некоторых фото Никитюк позировала также со своей собакой Рафиком, у которой, к слову также есть аккаунт в Instagram с множеством подписчиков.
Как отреагировали в сети
Фолловеры телезвезды тут же принялись комментировать ее горячие фото. Среди них, к слову, были и известные люди:
- "Норм", - лаконично прокомментировал Тарас Цымбалюк.
- "Гарнюня", - отметила актриса Наталка Денисенко.
Другие пользователь сети также оценили фигуру Никитюк в бикини - кто-то выразил это словесно, а другие поставили смайлики с "огнем" в комментариях:
- "Красавица".
- "Леся, вы невероятная, невозможно глаз отвести".
- "Шикарная".
- "Сексуальная".
- "Фигура - огонь".
- "Ну просто глаз не оторвать".
- "Вы невероятно красивая".
- "Просто красавица, фантастическая".
- "Очень красивые ножки".
Никитюк со своим питомцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)