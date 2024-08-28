ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Леся Никитюк поразила украинцев откровенными фото в бикини с леопардовым принтом

Среда 28 августа 2024 15:02
UA EN RU
Леся Никитюк поразила украинцев откровенными фото в бикини с леопардовым принтом Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая Леся Никитюк показала в сети, как проводит последние летние дни. Для этого она выбрала серию фото в достаточно откровенном купальнике.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Леся Никитюк поразила украинцев откровенными фото в бикини с леопардовым принтомНикитюк в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая часто делится со своими подписчиками снимками как со съемок и различных мероприятий, так и фото в повседневной жизни. На этот раз Никитюк, которой в этом году исполняется 37 лет, показала фото в бикини и в очередной раз похвасталась своей идеальной фигурой.

"Как вы провели лето? - Нормально", - подписала она публикацию.

Для снимков Леся выбрала комплект в трендовом леопардовом принте: плавки на завязках с завышенной линией талии, лиф-треугольники и укороченный топ с рукавами три четверти.

Леся Никитюк поразила украинцев откровенными фото в бикини с леопардовым принтом

Никитюк в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На некоторых фото Никитюк позировала также со своей собакой Рафиком, у которой, к слову также есть аккаунт в Instagram с множеством подписчиков.

Как отреагировали в сети

Фолловеры телезвезды тут же принялись комментировать ее горячие фото. Среди них, к слову, были и известные люди:

  • "Норм", - лаконично прокомментировал Тарас Цымбалюк.
  • "Гарнюня", - отметила актриса Наталка Денисенко.

Другие пользователь сети также оценили фигуру Никитюк в бикини - кто-то выразил это словесно, а другие поставили смайлики с "огнем" в комментариях:

  • "Красавица".
  • "Леся, вы невероятная, невозможно глаз отвести".
  • "Шикарная".
  • "Сексуальная".
  • "Фигура - огонь".
  • "Ну просто глаз не оторвать".
  • "Вы невероятно красивая".
  • "Просто красавица, фантастическая".
  • "Очень красивые ножки".

Леся Никитюк поразила украинцев откровенными фото в бикини с леопардовым принтомНикитюк со своим питомцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее в бикини показалась 57-летняя актриса Ольга Сумская.

Также смотрите, какое пикантное фото в сети засветил Тарас Цымбалюк со своей возлюбленной в честь годовщины отношений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Польша может передать Украине МиГ-29, но есть нюанс, - эксперт
Польша может передать Украине МиГ-29, но есть нюанс, - эксперт