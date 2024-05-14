Леся Нікітюк у стильному образі засвітила красу довгих ніг

Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка часто демонструє неймовірно-красиві образи та зачаровує своїми стильними луками.
Детальніше про один з них, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Лесі.
Леся дуже красива та молода жінка, яка здатна приголомшити своїм зовнішнім виглядом всіх навколо, і не лише своїм талантом, а ще й красою та стилем.
Нікітюк, наразі, є однією з провідних ведучих України, адже саме вона веде кілька шоу та стає все більше і більше популярною серед глядачів, а її аудиторію розширюється.
Саме тому за життям Лесі почало стежити набагато більше людей, це і жіноча аудиторія в тому числі, а жінкам, цікаво дивитися, як одягається Леся, який стиль вона має і як вона виглядає у різних життєвих ситуаціях.
Так, наприклад, днями Нікітюк поїхала до Одеси та показала яскраві фотокартки зі своєї прогулянки, адже вона видалась у Лесі дуже гарною.
Леся Нікітюк в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Річ в тому, що вона вийшла на прогулянку у чорній міні-сукні, яка повністю відкриває довгі та красиві ноги телеведучої. А Леся ще й одягнула підбори, які роблять образ більш ефектним та цікавим.
Звісно, прихильники не залишили улюблену телеведучу без компліментів:
"Що ви бачите перед собою? Це скарб, а не ноги"
"Боооже, які ногииии"
"Це ноги України"
"Розкішні ноги"
"Ох ці ноги, Лесяяя…"
"Одеса однозначно до лиця"
"Здається, що ці ноги нескінченні!"
"Красуня"
"Боже, ці ноги".
Леся Нікітюк в Одесі у стильному вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Раніше ми розповідали, що Леся Нікітюк зізналася, хто її дратує в українському шоу-бізнесі.
Також читайте, як відома українська акторка прогулялась Києвом у ніжному образі.