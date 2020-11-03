Леся Никитюк потроллила Ольгу Фреймут и развеселила сеть вареником

Леся Никитюк показала пародию на Ольгу Фреймут
Леся Никитюк записала пародию на популярную телеведущую Ольгу Фреймут, которая показывала, как правильно есть фрукты из коктейля. При этом Никитюк в своем видео показала как нужно есть вареник с вишней.
Две недели назад Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram ролик с правилами этикета.
Леся Никитюк провела мастер-класс, как правильно есть вареники с вишней, чтобы не испачкаться.
Пользователям сети понравилось это видео, и они оставили свои восторженные комментарии
Напомним, Леся Никитюк ответила подписчикам, которые "наехали" на нее из-за украинского языка. Телеведущая написала пост, где сделала грубую ошибку.
Ранее Леся Никитюк чуть не утонула прямо на глазах съемочной группы. Ее спасло чудо.