Леся Нікітюк потролила Ольгу Фреймут і розвеселила мережу вареником

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк показала пародію на Ольгу Фреймут

Леся Нікітюк записала пародію на популярну телеведучу Ольгу Фреймут, яка показувала, як правильно їсти фрукти з коктейлю. При цьому Никитюк у своєму відео показала як потрібно їсти вареник з вишнями.

Два тижні тому Фреймут опублікувала на своїй сторінці в Instagram ролик з правилами етикету.

Леся Нікітюк провела майстер-клас, як правильно їсти вареники з вишнею, щоб не забруднитися.

Користувачам мережі сподобалося це відео, і вони залишили свої захоплені коментарі

Після такого Фреймут нервово курить десь в стороні;

Такі вареники як робить моя бабуся в рот цілими не кинеш;

Десь заплакала блондинка;

Тролінг вищого пілотажу;

У мене донька так їсть! Така вихована дівчинка росте;

Ну ти даєш, як завжди, все правильно і весело;

Шикарні лайфхаки;

Буду вже так, як ти їсти;

Життєве правило;

Обов'язково візьму до уваги;

Так руки будуть чисті Але краще вареники не їсти взагалі. Тоді ще й фігура буде як у Лесі.

Нагадаємо, Леся Нікітюк відповіла фоловерам, які "наїхали" на неї через українську мову. Телеведуча написала пост, де зробила грубу помилку.

Раніше Леся Нікітюк мало не потонула прямо на очах знімальної групи. Її врятувало диво.