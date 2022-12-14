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Леся Нікітюк показала навчання бійців інженерних військ. Це справжні чарівники!

Леся Нікітюк вражена бійцями (фото: Новий канал)
Автор: Тетяна Самарук

Лесю Нікітюк до глибини душі вразили бійці інженерних військ, з якими зірка познайомилася на навчаннях біля Львова.

З людьми, які невпинно борються за нашу свободу на різних фронтах, ведуча поспілкувалася у шоу "LeМаршрутка" на Новому каналі.

"В інженерних військ багато функцій. Одна з них - йти попереду піхоти й готувати дорогу для наступу чи, навпаки, для відходу. Вони розчищають, розміновують, окопують... Такі собі “чарівники”, які всюди прокладають шлях. Навіть по воді. Будівництво понтонних переправ для форсування річок - одне з їхніх супервмінь", - говорить Леся.

Майже кожні 30 кілометрів в Україні зустрічається водна перешкода, тому важливість понтонних переправ та інженерних військ можна усвідомити, порахувавши, скільки річок у нашій країні. Це майже 63 тисячі!

Леся Нікітюк показала навчання військових (фото: Новий канал)

"Як відбувається будівництво переправи? До берега під’їжджають великі вантажні машини. У кожній з них лежать понтони, складені у кілька разів. Всередині понтонів - повітря. Коли ці герметичні ємності падають на воду, то самостійно розгортаються. Далі військові складають з них понтонний міст або пором", - пояснює Нікітюк.

На навчаннях, куди потрапила знімальна група, військовим знадобилося на роботу лише 15 хвилин.

"До переправи швартується катер, який перетягує її через водойму. На такому поромі може переправитися і БМП, і КРАЗ, і навіть танк. У нас була не менш важка техніка. Наша маршрутка! Вона стала першою в світі, яка форсувала річку. Майже водоплавна маршрутка", - з усмішкою сказала телезірка.

Леся Нікітюк показала навчання військових (фото: Новий канал)

Раніше Нікітюк показувала фото з унікальної лабораторії у Чорнобилі.

Також телеведуча ділилась милими фото з дітками-переселенцями та розповіла, як вони піклуються один про одного.

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Леся Нікітюктелеведущая