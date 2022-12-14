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Леся Никитюк показала обучение бойцов инженерных войск. Это настоящие волшебники!

Леся Никитюк потрясена бойцами (фото: Новый канал)
Автор: Татьяна Самарук

Лесю Никитюк до глубины души поразили бойцы инженерных войск, с которыми звезда познакомилась на учениях возле Львова.

С людьми, которые постоянно борются за нашу свободу на разных фронтах, ведущая пообщалась в шоу "LeМаршрутка" на Новом канале.

"У инженерных войск много функций. Одна из них - идти впереди пехоты и готовить дорогу для наступления или, наоборот, для ухода. Они расчищают, разминируют, окопывают... Такие себе "волшебники", повсюду прокладывающие путь. Даже по воде. Строительство понтонных переправ для форсирования рек - одно из их суперумений", - говорит Леся.

Почти каждые 30 км в Украине встречается водное препятствие, поэтому важность понтонных переправ и инженерных войск можно осознать, посчитав, сколько рек в нашей стране. Это почти 63 тысяч!

Леся Никитюк показала обучение военных (фото: Новый канал)

"Как происходит строительство переправы? К берегу подъезжают большие грузовики. В каждой из них лежат понтоны, сложенные в несколько раз. Внутри понтонов - воздух. Когда эти герметичные емкости падают на воду, то самостоятельно разворачиваются. Далее военные составляют из них понтонный мост или паром", -

объясняет Никитюк.

На учениях, куда попала съемочная группа, военным ушло на работу всего 15 минут.

"К переправе швартуется катер, который перетаскивает ее через водоем. На таком пароме может переправиться и БМП, и КРАЗ, и даже танк. У нас была не менее тяжелая техника. Наша маршрутка! Она стала первой в мире, которая форсировала реку. Почти водоплавающая маршрутка", - с улыбкой сказала телезвезда.

Леся Никитюк показала обучение военных (фото: Новый канал)

Ранее Никитюк показывала фото из уникальной лаборатории в Чернобыле.

Также телеведущая делилась милыми фото с детьми-переселенцами и рассказала, как они заботятся друг о друге.

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Леся Никитюктелеведущая