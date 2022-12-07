Уламки і пліснява на стіні: Леся Нікітюк показала фото з унікальної лабораторії у Чорнобилі

Першою на шляху загарбника стала Чорнобильська атомна електростанція, яка вже 22 роки не виробляє енергію, але досі є стратегічним та надзвичайно небезпечним об'єктом.

Попри складний період, вони продовжували роботу на електростанції та не допустили ядерну катастрофу.

У тревел-проекті "LeМаршрутка", що показує Новий канал, ведуча Леся Нікітюк познайомила глядачів із начальниками зміни, які з командою зі ста енергетиків, науковців та лаборантів опинились у заручниках в окупантів.

Як виглядає ЧАЕС після окупації росіян?

"Стан нашого персоналу, який замість 12-годинної робочої зміни залишився тут на місяць, їх (російських окупантів - ред.) цікавив найменше. У розмовах було сказано: "А ми вас і не тримаємо. Можете йти, куди хочете. Але чи далеко дійдете?" - зізнається один з начальників зміни.

Чоловік розповідає, що окупанти грабували склади, зламували двері в кабінети, звідки забирали комп'ютери, чайники, обігрівачі, кондиціонери тощо.

Великим "попитом" у них користувалися розкладачки.

"Окрім самої електростанції, у Чорнобильській зоні відчуження окупанти зайняли й інші важливі радіологічні об'єкти. Ми познайомилися з гідом Валентиною, яка раніше показувала спустошену Прип'ять, сумнозвісне оглядове колесо, покинуті готелі, а зараз - зовсім інше", - говорить Нікітюк.

Наразі можна приїхати на "екскурсію" місцем, де мешкав ворог.

У приміщенні одного зі структурних підрозділів Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами, де раніше працювали люди, тепер безлад та антисанітарія. Перевернуті догори дном кабінети, порожні пляшки з-під алкоголю, зламана техніка, сміття від сухпайків, недопалки…

Така ж картина і в цеху, де до 24 лютого науковці здійснювали радіаційні дослідження.

"Там в окупантів, напевно, був штаб, де вони проводили наради та будували "стратегії". А що вони зробили з унікальною лабораторією… Обладнання, яке там знаходилося, більше немає на теренах України! Працівник каже, що станом на 2015 рік воно вартувало 6,5 мільйонів євро. Тепер - лише уламки та пліснява на стіні", - коментує Леся.

Чому окупанти вдерлись в ту лабораторію в Чорнобилі?

Це взагалі не секрет. Працівник запевняє, що у російських ЗМІ була інформація, що там виготовляють "брудну" ядерну бомбу. Та ми ж розуміємо, що жодної бомби ні технологічно, ні практично не існує.

Ось так виглядає ЧАЕС після того, як звідти вигнали російських окупантів (фото: Новий канал)