ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Леся Нікітюк показала навчання бійців інженерних військ. Це справжні чарівники!

Новость на русском →
Середа 14 грудня 2022 16:58
Леся Нікітюк показала навчання бійців інженерних військ. Це справжні чарівники! Леся Нікітюк вражена бійцями (фото: Новий канал)
Автор: Тетяна Самарук

Лесю Нікітюк до глибини душі вразили бійці інженерних військ, з якими зірка познайомилася на навчаннях біля Львова.

З людьми, які невпинно борються за нашу свободу на різних фронтах, ведуча поспілкувалася у шоу "LeМаршрутка" на Новому каналі.

"В інженерних військ багато функцій. Одна з них - йти попереду піхоти й готувати дорогу для наступу чи, навпаки, для відходу. Вони розчищають, розміновують, окопують... Такі собі “чарівники”, які всюди прокладають шлях. Навіть по воді. Будівництво понтонних переправ для форсування річок - одне з їхніх супервмінь", - говорить Леся.

Майже кожні 30 кілометрів в Україні зустрічається водна перешкода, тому важливість понтонних переправ та інженерних військ можна усвідомити, порахувавши, скільки річок у нашій країні. Це майже 63 тисячі!

Леся Нікітюк показала навчання бійців інженерних військ. Це справжні чарівники!Леся Нікітюк показала навчання військових (фото: Новий канал)

"Як відбувається будівництво переправи? До берега під’їжджають великі вантажні машини. У кожній з них лежать понтони, складені у кілька разів. Всередині понтонів - повітря. Коли ці герметичні ємності падають на воду, то самостійно розгортаються. Далі військові складають з них понтонний міст або пором", - пояснює Нікітюк.

На навчаннях, куди потрапила знімальна група, військовим знадобилося на роботу лише 15 хвилин.

"До переправи швартується катер, який перетягує її через водойму. На такому поромі може переправитися і БМП, і КРАЗ, і навіть танк. У нас була не менш важка техніка. Наша маршрутка! Вона стала першою в світі, яка форсувала річку. Майже водоплавна маршрутка", - з усмішкою сказала телезірка.

Леся Нікітюк показала навчання бійців інженерних військ. Це справжні чарівники!Леся Нікітюк показала навчання бійців інженерних військ. Це справжні чарівники!

Леся Нікітюк показала навчання бійців інженерних військ. Це справжні чарівники!

Леся Нікітюк показала навчання військових (фото: Новий канал)

Раніше Нікітюк показувала фото з унікальної лабораторії у Чорнобилі.

Також телеведуча ділилась милими фото з дітками-переселенцями та розповіла, як вони піклуються один про одного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк телеведущая