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Леся Никитюк показала обучение бойцов инженерных войск. Это настоящие волшебники!

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Среда 14 декабря 2022 16:58
Леся Никитюк показала обучение бойцов инженерных войск. Это настоящие волшебники! Леся Никитюк потрясена бойцами (фото: Новый канал)
Автор: Татьяна Самарук

Лесю Никитюк до глубины души поразили бойцы инженерных войск, с которыми звезда познакомилась на учениях возле Львова.

С людьми, которые постоянно борются за нашу свободу на разных фронтах, ведущая пообщалась в шоу "LeМаршрутка" на Новом канале.

"У инженерных войск много функций. Одна из них - идти впереди пехоты и готовить дорогу для наступления или, наоборот, для ухода. Они расчищают, разминируют, окопывают... Такие себе "волшебники", повсюду прокладывающие путь. Даже по воде. Строительство понтонных переправ для форсирования рек - одно из их суперумений", - говорит Леся.

Почти каждые 30 км в Украине встречается водное препятствие, поэтому важность понтонных переправ и инженерных войск можно осознать, посчитав, сколько рек в нашей стране. Это почти 63 тысяч!

Леся Никитюк показала обучение бойцов инженерных войск. Это настоящие волшебники!Леся Никитюк показала обучение военных (фото: Новый канал)

"Как происходит строительство переправы? К берегу подъезжают большие грузовики. В каждой из них лежат понтоны, сложенные в несколько раз. Внутри понтонов - воздух. Когда эти герметичные емкости падают на воду, то самостоятельно разворачиваются. Далее военные составляют из них понтонный мост или паром", -

объясняет Никитюк.

На учениях, куда попала съемочная группа, военным ушло на работу всего 15 минут.

"К переправе швартуется катер, который перетаскивает ее через водоем. На таком пароме может переправиться и БМП, и КРАЗ, и даже танк. У нас была не менее тяжелая техника. Наша маршрутка! Она стала первой в мире, которая форсировала реку. Почти водоплавающая маршрутка", - с улыбкой сказала телезвезда.

Леся Никитюк показала обучение бойцов инженерных войск. Это настоящие волшебники!Леся Никитюк показала обучение бойцов инженерных войск. Это настоящие волшебники!

Леся Никитюк показала обучение бойцов инженерных войск. Это настоящие волшебники!

Леся Никитюк показала обучение военных (фото: Новый канал)

Ранее Никитюк показывала фото из уникальной лаборатории в Чернобыле.

Также телеведущая делилась милыми фото с детьми-переселенцами и рассказала, как они заботятся друг о друге.

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Леся Никитюк телеведущая