Леся Никитюк показала обучение бойцов инженерных войск. Это настоящие волшебники!

С людьми, которые постоянно борются за нашу свободу на разных фронтах, ведущая пообщалась в шоу "LeМаршрутка" на Новом канале.

"У инженерных войск много функций. Одна из них - идти впереди пехоты и готовить дорогу для наступления или, наоборот, для ухода. Они расчищают, разминируют, окопывают... Такие себе "волшебники", повсюду прокладывающие путь. Даже по воде. Строительство понтонных переправ для форсирования рек - одно из их суперумений", - говорит Леся.

Почти каждые 30 км в Украине встречается водное препятствие, поэтому важность понтонных переправ и инженерных войск можно осознать, посчитав, сколько рек в нашей стране. Это почти 63 тысяч!

Леся Никитюк показала обучение военных (фото: Новый канал)

"Как происходит строительство переправы? К берегу подъезжают большие грузовики. В каждой из них лежат понтоны, сложенные в несколько раз. Внутри понтонов - воздух. Когда эти герметичные емкости падают на воду, то самостоятельно разворачиваются. Далее военные составляют из них понтонный мост или паром", -

объясняет Никитюк.

На учениях, куда попала съемочная группа, военным ушло на работу всего 15 минут.

"К переправе швартуется катер, который перетаскивает ее через водоем. На таком пароме может переправиться и БМП, и КРАЗ, и даже танк. У нас была не менее тяжелая техника. Наша маршрутка! Она стала первой в мире, которая форсировала реку. Почти водоплавающая маршрутка", - с улыбкой сказала телезвезда.

Леся Никитюк показала обучение военных (фото: Новый канал)