Леся Нікітюк перетвориться із затятої егоїстки на закохану жінку: дивіться перший трейлер фільму "Песики"

У дебютній головній ролі Леся Нікітюк демонструє, як перетворитись з затятої егоїстки на закохану жінку, що здатна на самопожертву. Вона грає Яну - кар’єристку і холостячку, яка після загадкового прокляття стикається з неймовірною проблемою: усі її кохані перетворюються на собак.

Леся Нікітюк у фільмі "Песики" (кадр з картини)

Трейлер занурює глядача у світ, де романтика межує з хаосом. Як знайти справжнє кохання, якщо потенційний обранець раптом починає гавкати? Для Яни це випробування не з легких, проте вона намагається жити з цією особливістю і продовжує шукати любов.

На екрані Нікітюк підтримують зіркові партнери - відомі актори та коміки: Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Кирило Ганін, Даніл Повар та інші. Поєднання акторської харизми, жартів стендап-коміків та звабливої, норовливої героїні Лесі створює унікальну комбінацію романтики та гумору.

Зазначимо, що режисером фільму, який вийде на широкі екрани 6 березня 2025 року, став Олексій Єсаков, відомий своїми роботами над "Першими днями" та "Прикордонниками". Для нього цей проєкт став особливим через велику кількість сцен із собаками.

"У нас у фільмі близько 80% кадрів за участю чотирилапих героїв. Собаки, як і люди, мають свій характер, настрій і навіть уподобання. Іноді вони додавали трюків або деталей, яких ми навіть не планували. Усі ці моменти робили фільм живішим і цікавішим", - розповідає Єсаков.

Леся Нікітюк у фільмі "Песики" (кадр з картини)

За словами авторів стрічки, "Песики" - це фільм, який "не боїться бути провокаційним, стьобним і водночас торкатися теми кохання, піклування і турботи про тих, за кого ми несемо відповідальність".

Леся Нікітюк у фільмі "Песики" (кадр з картини)