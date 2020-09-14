Леся Никитюк ответила подписчикам, которые "наехали" на нее из-за украинского языка

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк стала объектом критики из-за ошибок в украинском языке

Леся Никитюк отправилась в солнечную Анталию, но отдых был омрачен зубной болью, с которой телеведущая промучилась всю ночь. Но это еще не все неприятности: ведущая написала пост, где сделала грубую ошибку в украинском языке.

Никитюк ошибку в Insragram исправила (но не до конца), а в сторис не очень хорошо высказалась о тех подписчиках, которые указали на промах.

"Добрий ранок, мої ципочки. Обрати фото для дівчини це ще та зубний біль", - так сейчас выглядит подпись в фото.

Дело в том, что боль в украинском языке мужского рода, и говорить "та зубний біль" или "та зубна біль" - неправильно.

Леся Никитюк резко ответила подписчикам на критику (скрин: instagram.com/lesia_nikituk)

"Знаєте шо, бля**, коли у людини болить зуб, вона не думає про правопис, вона думає, як би не здохнуть", - отрезала ведущая.

Также она показала рассвет из Турции, потому что зубная боль не давала ей спать всю ночь. Она нашла в Анталии стоматологию и утром отправилась туда, чтобы ей помогли с проблемой.

Позже телеведущая показала видео из клиники и рассказала про обезболивающие, которые ей предоставили в гостинице.

Ранее также сообщалось, что Леся Никитюк в микрошортах восхитила роскошной фигурой и бесконечными ногами.

Также сообщалось, что Леся Никитюк в топе и спортивных штанах позировала в неожиданных локациях.