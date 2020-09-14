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Леся в перьях: Никитюк похвасталась эффектным образом на отдыхе

Понедельник 14 сентября 2020 09:47
Леся в перьях: Никитюк похвасталась эффектным образом на отдыхе
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая показала отличный вариант наряда на вечер

Украинская телеведущая Леся Никитюк много и плодотворно работала летом, путешествуя по Украине и снимая свое тревел-шоу Le Маршрутка. С приходом осени она решила наконец и отдохнуть и вместе с родителями отправилась в солнечную Турцию, где они наслаждаются солнцем и морем в шикарном отеле в Кемере.

На своей странице в Instagram Леди Ле радует поклонников яркими кадрами из отпуска. Так, знаменитость показала фото в эффектном образе, который она выбрала для вечерней прогулки. Красочные снимки она сделала на балконе своего номера, позируя на фоне моря и заката.

На Лесе - удлиненные джинсовые шорты и необычный белый топ с перьями, который оставил плечи красотки обнаженными. Ведущая красиво выпрямила волосы и сделала легкий макияж, подчеркнувший ее натуральную красоту.

Леся в перьях: Никитюк похвасталась эффектным образом на отдыхеЛеся в перьях: Никитюк похвасталась эффектным образом на отдыхе

Леся Никитюк примерила оригинальный "мохнатый" топ и джинсовые шорты (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Магический вечер", - подписала кадры Никитюк.

Фолловеры принялись активно обсуждать новую публикацию Леди Ле, засыпая ее комплиментами в комментариях и строя предположения, из кого же сделан ее топик.

  • Це Рафік???
  • Леся, ты забыла снять собачку с лифика
  • Красуня
  • Ну звезда
  • Ти як завжди Богиня
  • Ооооо, це ж твій новорічний лук samaшила. .. "Леся в пєр'ях"!!!
  • Ох, а яка кофтинка крута
  • Красотка
  • Леся Ивановна шо це за страус на тоби
  • Красота,молодость всё от природы
  • Какой классный пушистик!
  • шкода Рафіка...))
  • Ох, Леся, лебединная грудка

Леся в перьях: Никитюк похвасталась эффектным образом на отдыхе

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции.

Мы также писали, что Леся Никитюк в микрошортах восхитила роскошной фигурой и бесконечными ногами.

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