Леся в перьях: Никитюк похвасталась эффектным образом на отдыхе

Телеведущая показала отличный вариант наряда на вечер
Украинская телеведущая Леся Никитюк много и плодотворно работала летом, путешествуя по Украине и снимая свое тревел-шоу Le Маршрутка. С приходом осени она решила наконец и отдохнуть и вместе с родителями отправилась в солнечную Турцию, где они наслаждаются солнцем и морем в шикарном отеле в Кемере.
На своей странице в Instagram Леди Ле радует поклонников яркими кадрами из отпуска. Так, знаменитость показала фото в эффектном образе, который она выбрала для вечерней прогулки. Красочные снимки она сделала на балконе своего номера, позируя на фоне моря и заката.
На Лесе - удлиненные джинсовые шорты и необычный белый топ с перьями, который оставил плечи красотки обнаженными. Ведущая красиво выпрямила волосы и сделала легкий макияж, подчеркнувший ее натуральную красоту.
Леся Никитюк примерила оригинальный "мохнатый" топ и джинсовые шорты (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Магический вечер", - подписала кадры Никитюк.
Фолловеры принялись активно обсуждать новую публикацию Леди Ле, засыпая ее комплиментами в комментариях и строя предположения, из кого же сделан ее топик.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции.
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