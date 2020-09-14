Леся Нікітюк відповіла підписникам, які "наїхали" на неї через українську мову

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк стала об'єктом критики через помилки в українській мові

Леся Нікітюк вирушила в сонячну Анталію, але відпочинок був затьмарений зубним болем, з яким телеведуча промучилась всю ніч. Але це ще не всі неприємності: ведуча написала пост, де зробила грубу помилку в українській мові.

Нікітюк помилку в Insragram виправила (але не до кінця), а в сторіс не дуже добре висловилася про тих підписників, які вказали на промах.

"Добрий ранок, мої ципочки. Обрати фото для дівчини це ще та зубний біль", - так зараз виглядає підпис до фото.

Річ у тому, що біль в українській мові чоловічого роду, і говорити "та зубний біль" або "та зубна біль" - неправильно.

Леся Нікітюк різко відповіла підписникам на критику (скрін: instagram.com/lesia_nikituk)

"Знаєте шо, бля**, коли у людини болить зуб, вона не думає про правопис, вона думає, як би не здохнуть", - сказала ведуча.

Також вона показала світанок з Туреччини, тому що зубний біль не давав їй спати всю ніч. Вона знайшла в Анталії стоматологію і вранці вирушила туди, щоб їй допомогли з проблемою.

Пізніше телеведуча показала відео з клініки і розповіла про знеболюючі, які їй надали в готелі.

Раніше також повідомлялося, що Леся Нікітюк в мікрошортах захопила розкішною фігурою і нескінченними ногами.

Також повідомлялося, що Леся Нікітюк в топі і спортивних штанях позувала в несподіваних локаціях.