Лучшие ноги Украины: Леся Никитюк в микрошортах восхитила роскошной фигурой

Ведущая поделилась эффектным кадром из новой фотосессии
Леся Никитюк недавно побывала на съемках шоу "Топ-модель по-украински" в качестве приглашенного эксперта. Телезвезда призналась, что было нелегко отпускать тех, кто покидает проект, а также не упустила случая устроить фотосессию со знаменитым фотографом Соней Плакидюк, которая также работает в шоу.
Эффектным кадром, сделанным в результате этой коллаборации, Леди Ле поделилась в своем Instagram.
На снимке Никитюк сидит на высоком стуле на белом фоне, на ней джинсовые ультракороткие шорты и куртка, а также черные шлепанцы. Ведущая подогнула одну ногу и придерживает ее руками, а вторую вытянула во всю ее бесконечную длину.
Волосы Леси эффектно растрепаны, а сама она пронзительно смотрит в объектив.
Леся Никитюк ошеломила длиной ножек на эффектном фото на стуле (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"На длиннофокусном", - подписала кадр артистка, намекая на длину своих ножек.
Фолловеры также не обошли их стороной и принялись осыпать теледиву комплиментами, а некоторые даже сравнили ее с Олей Поляковой, еще одной известной длинноногой украинской красоткой.
Скриншот комментариев
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк в топе и спортивных штанах позировала в неожиданных локациях.