Леся Никитюк обнаружила в своем блюде неприятную находку: "думаете бриллиант"

Леся Никитюк рассказала своим подписчикам неприятную ситуацию, с которой столкнулась в одном из ресторанов Киева. Популярная телеведущая и блогер обнаружила в своем тыквенном супе кусочек стекла.

Об этом она заявила в Instagram-сторис.

Она также записала видео, в котором обратилась к владельцам заведения, которое находится, рядом с ней, и призвала навести порядок в ресторане, или это сделает она.

"Думаете, это бриллиант? А нет, это кусочек стекла в тыквенном супе, какой я заказала в ресторанчике. Думаю, владельцев заведения заинтересует эта сторис", - написала Леся.

Никитюк также показала это стекло, чтобы не быть голословной.

Напомним, Леся Никитюк поразила историей семьи и показала дом, в котором росла. Телеведущая посетила село Виликий Скнит в Хмельницкой области, где жили ее дедушка и бабушка - мамины родители.

Она записала несколько эмоциональных видео, рассказала страшную семейную историю, навестила дом, где выросла, и сходила "в гости" к родным людям.

Ранее Лесю Никитюк пожаловалась на пьяную женщину на концерте российской группы "Мумий Тролль", которая толкнула и обозвала ее. Звезда в долг не осталась и толкнула ее в ответ.

Никитюк отметила, что подобные случаи - не редкость, и на выступлениях нередко находятся грубияны, которые попытаются испортить впечатления от шоу.