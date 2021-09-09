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Лесю Никитюк на концерте толкнула и обозвала пьяная девушка: звезда в долгу не осталась

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Киевская область, Четверг 09 сентября 2021 14:31
Лесю Никитюк на концерте толкнула и обозвала пьяная девушка: звезда в долгу не осталась Фото: Леся Никитюк (facebook.com/lesyazdesyaa)
Автор: Владимир Костырин

Леся Никитюк пожаловалась на хамство одной из посетительниц концерта российской группы "Мумий Тролль", выступление которой под Киевом не пропустила и сама Леди Ле. Знаменитая ведущая рассказала, что неизвестная женщина грубо ее толкнула и вдобавок еще и обозвала, но звезда в долгу не осталась.

Об этом Никитюк сообщила в своем Instagram в stories.

Артистка опубликовала кадры с концерта, на котором отрывалась под хиты Ильи Лагутенко 8 сентября вечером в Вышгороде в одном из загородных комплексов.

И вот на выступлении какая-то нетрезвая девушка толкнула Никитюк и грубо ее послала.

"Не обошлось, конечно же, без пьяной фанатки, которая меня оттолкнула и сказала: "Пошла вон отсюда, тварь!" - рассказала об инциденте 33-летняя ведущая.

Никитюк добавила, что терпеть хамство не стала и дала сдачи.

"Но я, не обижаясь, толкнула ее в ответ и ушла", - со смехом рассказала "Багиня ламината".

Также Никитюк отметила, что подобные эксцессы - обычное дело, и на выступлениях нередко находятся грубияны, которые попытаются испортить впечатления от шоу.

"Честно говоря - это нормальная практика. Всегда найдется человек, который опорочит свою семью, свое имя, концерт, страну, и не только. Так что я, честно говоря, не обижаюсь... Ну только чуть-чуть у меня спина болит", - сказала звезда.

Лесю Никитюк на концерте толкнула и обозвала пьяная девушка: звезда в долгу не осталась

Леся Никитюк столкнулась с агрессивной пьяной девушкой на концерте группы "Мумий Тролль" (фото: скриншот instagram.com/stories/lesia_nikituk)

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк пострадала от кибератаки - ее аккаунт в сети взломал хакер, который изрядно похулиганил на страницах звезды, с ее фото и личной перепиской.

Напомним, в конце 2020-го Лесю Никитюк обокрали - во время съемок ее шоу воры вынесли телевизор, холодильник и даже сервант.

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Леся Никитюк
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