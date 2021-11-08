Леся Никитюк обнаружила в своем блюде неприятную находку: "думаете бриллиант"

Леся Никитюк рассказала своим подписчикам неприятную ситуацию, с которой столкнулась в одном из ресторанов Киева. Популярная телеведущая и блогер обнаружила в своем тыквенном супе кусочек стекла.

Об этом она заявила в Instagram-сторис.

Никитюк также показала это стекло, чтобы не быть голословной. Леся Никитюк нашла кусочек стекла в своем супе (скриншот) "Думаете, это бриллиант? А нет, это кусочек стекла в тыквенном супе, какой я заказала в ресторанчике. Думаю, владельцев заведения заинтересует эта сторис", - написала Леся. Она также записала видео, в котором обратилась к владельцам заведения, которое находится, рядом с ней, и призвала навести порядок в ресторане, или это сделает она.