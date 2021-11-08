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Леся Никитюк обнаружила в своем блюде неприятную находку: "думаете бриллиант"

Новина українською →
Киев, Понедельник 08 ноября 2021 17:31
Леся Никитюк обнаружила в своем блюде неприятную находку: "думаете бриллиант" Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Роман Мирончук

Леся Никитюк рассказала своим подписчикам неприятную ситуацию, с которой столкнулась в одном из ресторанов Киева. Популярная телеведущая и блогер обнаружила в своем тыквенном супе кусочек стекла.

Об этом она заявила в Instagram-сторис.

Никитюк также показала это стекло, чтобы не быть голословной.

Леся Никитюк обнаружила в своем блюде неприятную находку: &quot;думаете бриллиант&quot;

Леся Никитюк нашла кусочек стекла в своем супе (скриншот)

"Думаете, это бриллиант? А нет, это кусочек стекла в тыквенном супе, какой я заказала в ресторанчике. Думаю, владельцев заведения заинтересует эта сторис", - написала Леся.

Она также записала видео, в котором обратилась к владельцам заведения, которое находится, рядом с ней, и призвала навести порядок в ресторане, или это сделает она.

Напомним, Леся Никитюк поразила историей семьи и показала дом, в котором росла. Телеведущая посетила село Виликий Скнит в Хмельницкой области, где жили ее дедушка и бабушка - мамины родители.

Она записала несколько эмоциональных видео, рассказала страшную семейную историю, навестила дом, где выросла, и сходила "в гости" к родным людям.

Ранее Лесю Никитюк пожаловалась на пьяную женщину на концерте российской группы "Мумий Тролль", которая толкнула и обозвала ее. Звезда в долг не осталась и толкнула ее в ответ.

Никитюк отметила, что подобные случаи - не редкость, и на выступлениях нередко находятся грубияны, которые попытаются испортить впечатления от шоу.

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