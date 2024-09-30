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Леся Нікітюк несподівано показалася в обіймах відомого дизайнера (фото)

Понеділок 30 вересня 2024 18:14
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Леся Нікітюк несподівано показалася в обіймах відомого дизайнера (фото) Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка останнім часом підігріває чутки про свої нові стосунки, здивувала фоловерів світлиною із відомим дизайнером Франком Пітером Уайлдом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

"Радію зустрічі та знайомству з Франком Уайлдом. Дякую за підтримку України і за твою позицію. P.S. Приходь на борщ", - написала Нікітюк.

Справа в тому, що стиліст часто нагадує про війну в нашій країні у своєму Instagram, а зараз він приїхав, щоб взяти участь в акції на підтримку військовополонених.

Леся Нікітюк несподівано показалася в обіймах відомого дизайнера (фото)

Нікітюк та Франк Пітер Уайлд (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На серії фото та відео Нікітюк позує з Вайлдом в одному із закладів столиці. Парочка навіть позувала в обіймах. Епатажний дизайнер вибрав для такого випадку біло-рожеву гаму: він одягнув білі штани та сорочку, а також довгий рожевий жилет незвичного крою. Завершували образ рожева кепка з гербом України та кросівки із жовто-блакитними акцентами.

Леся Нікітюк несподівано показалася в обіймах відомого дизайнера (фото)

Нікітюк та Франк Пітер Уайлд (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк у свою чергу постала на фото у сірих джинсах, чорному лонгсліві та бежевому тренчі з ефектом зістареної шкіри та потертостей, а також кедами табі - сучасною варіацією традиційного японського взуття з роздвоєним носком. Таке взуття має поділ між великим та рештою пальців ноги і нагадує "рукавицю" для стопи.

Леся Нікітюк несподівано показалася в обіймах відомого дизайнера (фото)

Нікітюк та Франк Пітер Уайлд (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Хто такий Франк Пітер Уайлд

Чоловік працює стилістом та художником костюмів у різних країнах, у тому числі в Україні. Він робив аутфіти для кліпу відомої німецької виконавиці Сари Коннор на пісню From Sarah With Love.

З початком повномасштабної російської агресії проти України стиліст почав демонструвати потужну підтримку українцям. У своїх образах він використовує жовто-блакитні кольори, продовжує майже кожен день робити фото в ліфті і публікувати їх на своїй сторінці.

Українські бренди надсилають чоловікові свої товари, щоб він з'являвся на кадрах у речах нашого виробництва.

Окрім "модної підтримки", Уайлд демонстрував також і фізичну, а саме - допомагав біженцям, які через російських окупантів змушені були виїхати до Берліна.

Леся Нікітюк несподівано показалася в обіймах відомого дизайнера (фото)Франк Пітер Уайлд (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Раніше знаменитий німецький дизайнер здивував яскравою вишиванкою.

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