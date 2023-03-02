Леся Нікітюк назвала 3 українські документалки, які має подивитися кожен

Топ-3 українські документалки від Лесі Нікітюк

"Я часто дивлюсь український YouTube, де постійно відкриваю для себе нові обличчя. У нас з’явилося дуже багато прикольного контенту, над яким працює молодь. Тішуся, що почали придумувати та створювати нові проекти. За це великий респект! Я переглядала YouTube і знайшла кілька потужних українських документальних фільмів. Їх обов’язково треба подивитися!" - коментує Леся.

Битва за Чернігів

Трисерійна документалка про оборону Чернігова. Її зняли за спогадами професійних військових, добровольців, солдатів-новобранців, генералів і полковників. Наразі це найповніша історія оборони Чернігова в лютому-березні 2022 року.

Записи під вишнею

Документальний фільм-розслідування, який присвятили дитячому письменнику Володимиру Вакуленку. Його викрали та вбили російські окупанти на Харківщині. Журналістам вдалося знайти свідків і встановити моторошні подробиці зникнення письменника.

Буча 22

Фільм-розслідування про військових рф, які розстріляли сім’ю Чикмарьових у Бучі, коли родина втікала з міста. Внаслідок трагедії двоє діток з мамою загинули, а батька вдалося врятувати. Свідки допомогли журналістам знайти докази присутності на місці розстрілу конкретного підрозділу російських військ.