Леся Никитюк назвала 3 украинские документалки, которые должен посмотреть каждый

Топ-3 украинские документалки от Леси Никитюк

"Я часто смотрю украинский YouTube, где постоянно открываю для себя новые лица. У нас появилось очень много прикольного контента, над которым трудится молодежь. Радуюсь, что начали придумывать и создавать новые проекты. За это большой респект! Я просматривала YouTube и обнаружила несколько мощных украинских документальных фильмов. Их обязательно нужно посмотреть!" – комментирует Леся.

Битва за Чернигов

Трехсерийная документалка об обороне Чернигова. Ее сняли по воспоминаниям профессиональных военных, добровольцев, солдат-новобранцев, генералов и полковников. Сейчас это самая полная история обороны Чернигова в феврале-марте 2022 года.

Записи под вишней

Документальный фильм-расследование, посвященное детскому писателю Владимиру Вакуленко. Его похитили и убили российские оккупанты в Харьковской области. Журналистам удалось найти свидетелей и установить жуткие подробности исчезновения писателя.

Буча 22

Фильм-расследование о военных рф, расстрелявших семью Чикмаревых в Буче, когда семья бежала из города. В результате трагедии двое детей с мамой погибли, а отца удалось спасти. Очевидцы помогли журналистам найти доказательства присутствия на месте расстрела конкретного подразделения российских войск.