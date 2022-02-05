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Леся Никитюк хочет засудить скандально известный новостной сайт

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 07:38
Леся Никитюк хочет засудить скандально известный новостной сайт Фото: Леся Никитюк (facebook.com/lesyazdesyaa)
Автор: Владимир Костырин

Леся Никитюк не стерпела неоднозначного заголовка в новости о себе, и решила подать в суд на известное издание, на сайте которого вышел порочащий достоинство знаменитости материал.

Об этом ведущая сообщила в своем Instagram в stories.

Звезда привыкла к вниманию масс-медиа к своей персоне, и практически ежедневно становится героиней тех или иных публикаций об украинском шоу-бизе и его представителях. Причем заголовки в новостных лентах порой весьма провокационные и содержат сексизм, иногда на грани этичного "фола".

Теперь "отличилось" таблоидное издание Znaj.ua, где недавно вышла публикация о Никитюк, и особо зацепила ведущую. Материал вышел с заголовком "Леся Никитюк устроила свою "Холостячку" с Григорием Решетником: дала ему в рот, пока жена не видит".

Очевидно, что новость была посвящена теме потенциального участия Леди Ле в реалити "Холостячка", и общению с ведущим шоу. Вероятно, для эффекта "кликбейта" редактор решил приукрасить заголовок, но что побудило именно так его сформулировать - сказать сложно.

Теперь Никитюк сообщила, что подает на "Знай.юа" в суд, а к иску также присоединится "Новый канал", где и выходит реалити.

Леся Никитюк хочет засудить скандально известный новостной сайт

Леся Никитюк решила засудить издание Znaj.ua (фото: скрин instagram.com/stories/lesia_nikituk)

Нужно сказать, что в настоящее время та скандальная публикация уже удалена с сайта, и теперь при переходе с поисковика Гугл при запросе с соответствующим заголовком на сайте Znaj.ua выдает "Ошибка 404 - страница не найдена", но кеш остается.

Леся Никитюк хочет засудить скандально известный новостной сайт

Новость на сайте уже снесли, но Гугл все помнит (фото: скрин google.com/search)

Добавим также, что Znaj.ua нередко попадают в скандалы из-за заголовков, а также за распространение неправдивой информации. Так, ранее компания Facebook остановила деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации в Украине, и в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua и Politeka, принадлежащие холдингу "Знай Медиа".

Ранее сообщалось, что Лесю Никитюк на концерте толкнула и обозвала пьяная девушка, но звезда в долгу не осталась.

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Леся Никитюк
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