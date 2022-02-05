ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Леся Нікітюк хоче засудити скандально відомий сайт новин

Новость на русском →
Субота 05 лютого 2022 07:38
Леся Нікітюк хоче засудити скандально відомий сайт новин Фото: Леся Нікітюк (facebook.com/lesyazdesyaa)
Автор: Володимир Костирін

Леся Нікітюк не стерпіла неоднозначного заголовка в новині про себе, і вирішила подати в суд на відоме видання, на сайті якого вийшов матеріал, що порочить гідність знаменитості.

Про це ведуча повідомила у своєму Instagram в stories.

Зірка звикла до уваги мас-медіа до своєї персони, і практично щодня стає героїнею тих чи інших публікацій про український шоу-біз і його представників. Причому заголовки в новинних стрічках часом вельми провокаційні та містять сексизм, іноді на межі етичного "фолу".

Тепер "відзначилося" таблоїдне видання Znaj.ua, де нещодавно вийшла публікація про Нікітюк, і особливо зачепила ведучу. Матеріал вийшов із заголовком "Леся Нікітюк влаштувала свою "Холостячку" з Григорієм Решетником: дала йому в рот, поки дружина не бачить".

Очевидно, що новина була присвячена темі потенційної участі Леді Ле в реаліті "Холостячка", і спілкуванню з ведучим шоу. Ймовірно, для ефекту "клікбейта" редактор вирішив прикрасити заголовок, але що спонукало саме так його сформулювати - сказати складно.

Тепер Нікітюк повідомила, що подає на "Знай.юа" до суду, а до позову також долучиться "Новий канал", де і виходить реаліті.

Леся Нікітюк хоче засудити скандально відомий сайт новин

Леся Нікітюк вирішила засудити видання Znaj.ua (фото: скрін instagram.com/stories/lesia_nikituk)

Потрібно сказати, що нині та скандальна публікація вже видалена з сайту, і тепер при переході з пошуковика Гугл при запиті з відповідним заголовком на сайті Znaj.ua видає "Помилка 404 - сторінка не знайдена", проте кеш залишається.

Леся Нікітюк хоче засудити скандально відомий сайт новин

Новину на сайті вже знесли, але Гугл все пам'ятає (фото: скрін google.com/search)

Додамо також, що Znaj.ua нерідко потрапляють у скандали через заголовки, а також за поширення неправдивої інформації. Так, раніше компанія Facebook зупинила діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації в Україні, й у прикладах віддалених сторінок виявилися акаунти видань Znaj.ua і Politeka, що належать холдингу "Знай медіа".

Раніше повідомлялося, що Лесю Нікітюк на концерті штовхнула та обізвала п'яна дівчина, але зірка в боргу не залишилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк
LITE
Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому
Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому