В лесу на Волыни родились дикие кабанчики. Смотрите на видео забавы малышей

Буквально несколько дней назад егерь Мирослав Захарусь заметил в лесу дикую свинью, за которой бежали малыши.

Отмечается, что они родились они меньше месяца назад, и сейчас гуляют по лесу с мамой.

Лесоводы говорят, что рождение кабанчиков - это большая радость в этих краях. Дело в том, что примерно три года назад африканская чума выкосила почти всю местную популяцию кабанов. Только недавно она понемногу начала восстанавливаться.

Смотрите на видео, как мило выглядят кабанчики с мамой.

Для справки

Дикий кабан, или вепрь - это большое лесное животное из ряда парнокопытных, принадлежит к семье свиней.

В начале прошлого столетия кабан дикий был истреблен на значительной территории Украины и относился к редким животным фауны Украины. Но благодаря охранным мероприятиям в последние десятилетия кабан дикий опять распространился во всех областях, где есть соответствующие условия для его существования. Кабан дикий, хоть и родственник домашней свиньи, но очень отличается от нее многими характерными признаками.