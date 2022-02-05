Ученые выяснили, почему собаки бегают за машинами и бросаются на них

Ученые рассказали, почему собаки без особой причины начинают бросаться под колеса и лаять на машины и другие транспортные средства.

Почему собаки бегают за машинами

По словам специалистов, когда собака лает на других собак или людей, в этот момент может действовать ряд факторов.

В частности, таким образом животное заявляет права на свою территорию, требует внимания или просто приветствуется.

Также лай и погоня за машиной могут имитировать естественный охотничий инстинкт собаки, а именно охоту на добычу. Кроме того, специалисты говорят, что сильный звук транспортных средств звучит для собак как громкое рычание и вызывает страх.

Поэтому агрессия собаки побуждает ее преследовать все, что едет мимо на высокой скорости. Животные думают, что убегающую добычу нужно поймать.

Отмечается, что собака гонится за машиной только до определенного места. Все потому, что автомобиль или предполагаемая угроза покинули территорию собаки, и он успокоился.

Добавим, почему собаки долго кружат на месте перед тем, как лечь. Все из-за того, что кружение позволяет им освободить место от возможных насекомых, змей, которые могут укусить, острых камней, веток и просто сделать землю более удобной для того, чтобы вздремнуть.