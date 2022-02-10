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У лісі на Волині народилися дикі кабанчики. Дивіться на відео забави малюків

Автор: Людмила Жукова

На Волині у Звірівському лісі Ківерцівщини дика свиня принесла потомство. На світ з'явилися маленькі кабанчики.

Про це повідомили kісники місцевому виданню Конкурент.

Буквально кілька днів тому єгер Мирослав Захарусь помітив у лісі дику свиню, за якою бігли малюки.

Відзначається, що вони народилися вони менш як місяць тому, і зараз гуляють лісом з мамою.

Лісівники кажуть, що народження кабанчиків - це велика радість в цих краях. Річ у тому, що приблизно три роки тому африканська чума викосила майже всю місцеву популяцію кабанів. Тільки недавно вона потроху почала відновлюватися.

Дивіться на відео, як мило виглядають кабанчики з мамою.

Для довідки

Дикий кабан, або вепр - це велика лісова тварина з ряду парнокопитних, належить до сім'ї свиней.

На початку минулого століття кабан дикий був винищений на значній території України і ставився до рідкісних тварин фауни України. Але завдяки охоронним заходам в останні десятиліття кабан дикий знову поширився у всіх областях, де є відповідні умови для його існування. Кабан дикий, хоч і родич домашньої свині, але дуже відрізняється від неї багатьма характерними ознаками.

Як ми писали раніше, вчені з'ясували, чому собаки бігають за машинами і кидаються на них.

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