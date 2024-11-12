Леопард - тренд зими 2025 року: як носити і з чим поєднувати сміливий принт

Леопардовий принт - тренд, який ніколи не виходить із моди. Він періодично з'являється на подіумах і стає популярним серед модниць. А в 2024 році принт "лео" опинився на вершині популярності.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які образи можна скласти з леопардовим принтом взимку 2024-2025.
На осінньо-зимовий сезон варто приглянути джинси з тваринним принтом. Поєднувати їх можна з чорним лонгслівом і шкіряним тренчем, а зверху накинути бордовий светр, щоб створити стильний багатошаровий лук. Доповнять образ коричневе замшеве взуття на плоскому ходу.
Джинси з леопардовим принтом (фото: instagram.com/astyleedit)
Для жіночніших образів пригляньте чоботи з леопардовим принтом. Це може бути модель з трендовим каблуком-"чарочкою", який ще називають "каблуком Людовіка XIV", а англомовні модниці називають його "kitten heel" ("котячий каблук").
Доповніть образ светром у відтінку бургунді та атласною спідницею, а також сумкою-шопером із коричневої замші.
Взуття з леопардовим принтом (фото: instagram.com/rebeccaferrazwyatt)
Якщо ви не боїтеся сміливих експериментів, підберіть пальто з леопардовим принтом. Носити його можна з блакитними джинсами та однотонними светрами. Доповнити лук можна яскравим взуттям.
Пальто (фото: instagram.com/itsleeyall)
Для тих модниць, які поки що не готові до кардинальної зміни іміджу, радимо приглянути леопардову сумку. Вона розбавить навіть найнудніший повсякденний образ.
Сумка з анімалістичним принтом (фото: instagram.com/theannaedit)
Спідниця з леопардовим принтом - чудовий варіант як на кожен день, так і на святковий захід. Головне, не перевантажувати такий образ і додати до нього лише чорний, білий чи бежевий відтінки.
Спідниця з лео (фото: instagram.com/alllisonho)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Lauren - A Style Edit, Rebecca Olivia, Lee, Anna, Allison Ho.