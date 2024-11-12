Леопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принт

Леопардовый принт - тренд, который никогда не выходит из моды. Он периодически появляется на подиумах и становится популярным среди модниц. А в 2024 году принт "лео" оказался на вершине популярности.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие образы можно составить с леопардовым принтом зимой 2024-2025.
На осенне-зимний сезон следует присмотреть джинсы с животным принтом. Сочетать их можно с черным лонгсливом и кожаным тренчем, а сверху накинуть бордовый свитер, чтобы создать стильным многослойный лук. Дополнят образ коричневая замшевая обувь на плоском ходу.
Джинсы с леопардовым принтом (фото: instagram.com/astyleedit)
Для более женственных образов присмотрите сапоги с леопардовым принтом. Это может быть модель с трендовым каблуком-"рюмочкой", который еще называют "каблуком Людовика XIV", а англоязычные модницы именуют его "kitten heel" ("кошачий каблук").
Дополните образ свитером в оттенке бургунди и атласной юбкой, а также сумкой-шопером из коричневой замши.
Обувь с леопардовым принтом (фото: instagram.com/rebeccaferrazwyatt)
Если вы не боитесь смелых экспериментов, подберите пальто с леопардовым принтом. Носить его можно с голубыми джинсами и однотонными свитерами. Дополнить лук можно яркой обувью.
Пальто (фото: instagram.com/itsleeyall)
Для тех модниц, которые пока не готовы к кардинальной смене имиджа, советуем присмотреть леопардовую сумку. Она разбавит даже самый скучный повседневный образ.
Сумка с анималистичным принтом (фото: instagram.com/theannaedit)
Юбка с леопардовым принтом - отличный вариант как на каждый день, так и на праздничное мероприятие. Главное, не перегружать такой образ и добавить в него только черный, белый или бежевый оттенки.
Юбка с лео (фото: instagram.com/alllisonho)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Lauren - A Style Edit, Rebecca Olivia, Lee, Anna, Allison Ho.