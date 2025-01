Леопард і шуба: Дорофєєва похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами в зухвалому образі

Для фотосесії артистка обрала напівпрозорий гольф з леопардовим принтом, який доповнила колготками й туфлями-слінгбеками на невеликих підборах з цим же тваринним принтом.

Зверху вона накинула шубу в довжині максі з довгим ворсом бежево-сірого відтінку. Зазначимо, що на одному з фото Дорофєєва продемонструвала довгі ноги та підтягнуту фігуру.

Дорофєєва показала новий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Завершити свій "лук" артистка вирішила нюдовим макіяжем, стильною зачіскою, недбало зібраною шпилькою-"крабиком" на потилиці, а також окулярами у великій оправі.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Як відреагували в мережі

Фоловери відомої артистки тут же почали коментувати її незвичний лук:

"Вау"

"Які фото"

"Як же тобі личить цей образ"

"Яка красива"

"Надя і леопард"

"Неймовірна"

"Який стиль"

"Фото шикарні"

"Надя, твій образ дуже стильний"

"Богиня"

"Красива шуба. Сподіваюся, штучна"

"Леопардові туфлі та колготки - окрема любов".

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Дорофєєва - українська співачка, дизайнерка і відеоблогерка. З 2010 по 2020 рік співала в дуеті "Время и Стекло" з Позитивом (справжнє ім'я - Олексій Завгородній).

У лютому 2016 року запустила свою лінію одягу It's My DoDo.

Восени 2017 року Дорофєєва і засновниця Oh My Look Лера Бородіна відкрили в Києві концепт-стор корейських брендів одягу SO DODO. Разом із магазином відкрився також б'юті-корнер G.Bar. У листопаді 2021 року оголосила про закриття магазину.

22 квітня 2017 року зареєструвала на YouTube DoDo VLOG.

У листопаді 2020 року почала сольну кар'єру під псевдонімом Dorofeeva.

З 2015 до 2022 була одружена зі співаком і телеведучим Володимиром Дантесом.

У червні 2023 року вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)