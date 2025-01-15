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Леопард и шуба: Дорофеева похвасталась идеальной фигурой и стройными ногами в дерзком образе

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Надя Дорофеева, которую недавно заподозрили в плагиате, продемонстрировала в сети идеальную фигуру в достаточно экстравагантном образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Для фотосессии артистка выбрала полупрозрачный гольф с леопардовым принтом, который дополнила колготками и туфлями-слингбэками на небольших каблуках с этим же животным принтом.

Сверху она накинула шубу в длине макси с длинным ворсом бежево-серого оттенка. Отметим, что на одном из фото Дорофеева продемонстрировала длинные ноги и подтянутую фигуру.

Дорофеева показала новый образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Завершить свой "лук" артистка решила нюдовым макияжем, стильной прической, небрежно собранной заколкой-"крабиком" на затылке, а также очками в крупной оправе.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Как отреагировали в сети

Фолловеры известной артистки тут же принялись комментировать ее необычный лук:

  • "Вау"
  • "Какие фото"
  • "Как же тебе идет этот образ"
  • "Какая красивая"
  • "Надя и леопард"
  • "Невероятная"
  • "Какой стиль"
  • "Фото шикарные"
  • "Надя, твой образ очень стильный"
  • "Богиня"
  • "Красивая шуба. Надеюсь, искусственная"
  • "Леопардовые туфли и колготки - отдельная любов".

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Дорофеева - украинская певица, дизайнер и видеоблогер. С 2010 по 2020 год пела в дуэте "Время и Стекло" с Позитивом (настоящее имя - Алексей Завгородний).

В феврале 2016 года запустила свою линию одежды It’s My DoDo.

Осенью 2017 года Дорофеева и основательница Oh My Look Лера Бородина открыли в Киеве концепт-стор корейских брендов одежды SO DODO. Вместе с магазином открылся также бьюти-корнер G.Bar. В ноябре 2021 объявила о закрытии магазина.

22 апреля 2017 года зарегистрировала на YouTube DoDo VLOG.

В ноябре 2020 года начала сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 по 2022 была замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом.

В июне 2023 года вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

 

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