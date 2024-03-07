Леони Ганне показала стильный весенний образ (видео)
Леони Ганне не перестает поражать своими роскошными образами, которые можно легко воспроизвести в жизни.
О крайнем весеннем образе инфлюэнсерши, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram- профиль Леони.
Леони Ганне продемонстрировала весенний образ
Леони умеет грамотно соединить вещи и создать великолепные образы, которые могут покорить сердца миллионов девушек по всему миру, ведь каждая по желанию может повторить эти луга.
В этот раз Леони решила показать, как она комбинирует весенние вещи в чудесный образ. Для этого девушка взяла белую короткую юбку с воланами, синюю рубашку в мелкую клеточку, а также синий жилет и наверх надела темно-синий пиджак.
Этот образ напоминает образ студентки или американской школьницы и это очень привлекает. Также свой образ девушка дополнила золотыми серьгами, белыми гольфами, обручем на голове, очками и небольшой черной сумкой.
А вот в качестве обуви Анне выбрала черные туфли с открытой пяткой.
В этом аутфите инфлюэнсерша прогулялась по городу и сняла этот процесс на камеру, чтобы показать, насколько он весенний, свежий и привлекательный. А также отвечает последним трендам весны 2024 года.
Леони вообще в последнее время приятно удивляет очень стильными нарядами, которые показывают ее замечательную фигуру и помогают другим девушкам понимать, как носить вечерние платья или стильные аутфиты.
Раньше мы рассказывали, как Леони Анне показала эстетический образ в бордовых оттенках.
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