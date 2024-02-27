Леоні Ганне показала, як носити червону сукню з сумкою зі зміїним принтом (фото)

Леоні Ганне показала ефектні фото у червоній сукні

Леоні Ганне постійно демонструє яскраві та дуже цікаві образи, які може повторити будь-яка жінка та дівчина, оскільки вони складаються з простих та часто базових речей. Також, не обходиться й без трендів, адже Ганне ретельно за ними стежить.

Цього разу дівчина показала, як можна поєднати червону сукню з сумкою зі зміїним принтом та підборами.

Інфлюенсерка одягнула розкішну обтислу сукню червоного кольору, яка допомагає їй показати чудову фігуру та смак. Її родзинкою є неймовірно жіночний виріз на спині та горловина, яка зроблена у вигляді шарфа, який Ганне елегантно закинула назад.

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Свій образ дівчина доповнила маленькою сумкою зі зміїним принтом та босоніжками на підборах та білосніжними рукавичками. А ось волосся фешн-інфлюенсерка зібрала в акуратний пучок та залишила на обличчі два локони, що спадають.

Леоні розгулювала перед камерами серед вулиць та з радістю демонструвала своє неймовірно жіночне вбрання.

І насправді те поєднання речей, які показала Ганне, виглядає дуже сучасно та стильно, а головне те, що цей образ може за наявності бажання повторити кожна дівчина.

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