ЛеоКарт. Все, що ви хотіли знати про нову оплату транспорту у Львові і що треба знати

Від 11 грудня у Львові запрацювала система оплати за поїздки в міському транспорті ЛеоКарт. Наразі система працює ще не досконально, є збої та незрозумілі трансакції й більшість львів'ян скаржиться на проблеми.

Як працює система ЛеоКарт та що потрібно знати жителям та гостям Львова для комфортної поїздки транспортом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Типи ЛеоКарт

З 11 грудня у Львові запрацювала безготівкова система в усіх видах громадського транспорту. Безготівково можна оплатити не тільки банківською карткою чи пристроєм з NFC, а й загальною транспортною карткою Електронний квиток ЛеоКарт.

Також з 11 грудня перестануть діяти посвідчення пільговиків, студентів та учнів. Вони мають оформити спеціальну пільгову картку ЛеоКарт, яка дає право на безкоштовний проїзд або оплату у розмірі 50%. Такі картки персоналізовані.

Транспортні картки Електронний квиток ЛеоКарт поділяються на два типи: загальні та персоналізовані. Персоналізовані картки діляться на три категорії: пільгові, учнівські та студентські.

Загальна ЛеоКарт "для всіх" - червоного кольору - передбачена для пасажирів, які оплачують за проїзд і обирають для себе саме такий спосіб оплати. Такі картки продають у мережі роздрібної торгівлі. Ці картки - анонімні, вони не містять персональних даних пасажира.

Чи можна їздити у транспорті без картки ЛеоКарт

Звісно, бо Електронний квиток ЛеоКарт - це лише один з варіантів безготівкової оплати проїзду. З моменту запуску безготівкової оплати на всіх маршрутах, тарифи на проїзд стали єдиними для всіх видів транспорту - автобусів, трамваїв та тролейбусів. А вартість проїзду залежить від способу оплати.

Найдешевший варіант з ЛеоКарт - 13 гривень. При оплаті банківською картою - 15 гривень. При оплаті готівкою - 20 гривень.

Вартість картки-носія квитка - 60 грн. Важливо, що на загальній картці Електронний квиток ЛеоКарт завжди має бути баланс для резервної поїздки. Тому, при купівлі, необхідно оплатити 60 грн за саму картку та внести депозит у розмірі 10 гривень. Цих 10 гривень залишається на балансі картки, що дає можливість пасажиру, навіть при нульовому балансі, здійснити одну резервну поїздку.

Далі, аби активувати картку, її необхідно поповнити на суму від 1 гривні. Однак, пасажирам рекомендують поповнювати карту на суму не меншу, ніж вартість однієї поїздки.

Купити ЛеоКарт можна у 76 пунктах продажу - кіосках "Інтерпрес" та терміналах EasyPay на основних зупинках транспорту. Одночасно можна купити необмежену кількість карток й документи для купівлі непотрібні. Відновити втрачену карту буде неможливо.

Поповнити баланс ЛеоКарт можна також у кіосках "Інтерпрес", у терміналах EasyPay, через застосунок та веб-сайт EasyPay.

Загальна місячна проїзна картка коштуватиме: 420 грн – електронний варіант та 430 грн – звичайний. Вартість місячного студентського абонемента - 210 грн та 215 грн відповідно. Місячна картка для підприємств, установ та організацій Львівської МТГ коштуватиме 500 грн.

Як користуватися карткою ЛеоКарт

Щоб здійснити оплату, пасажиру необхідно прикласти картку до валідатора у салоні та зачекати одинарного звукового сигналу і зеленої відмітки на валідаторі. Це означає, що вашу оплату - зараховано.

Щоб зареєструвати свою поїздку, пільговику необхідно прикласти картку до валідатора у салоні та зачекати одинарного звукового сигналу і зеленої відмітки на валідаторі. Це означає, що вашу оплату - зараховано.

Важливо! Паперовий квиток при такому способі оплати пасажиру не видається.

З карткою Електронний квиток ЛеоКарт пасажир зможе одночасно оплатити свою поїздку та максимум - три додаткові. До прикладу, додатково можна сплатити ще за двох пасажирів і за один багаж, або ж за трьох своїх попутників.

Для перевірки контролери мають із собою портативний міні-термінал. На початку перевірки контролер заблокує бортову систему АСОП (валідатори). Це унеможливить будь-яку оплату під час контролю.

До міні-терміналу контролера пасажир має прикласти свою Електронний квиток ЛеоКарт. Контролер перевіряє саме факт оплати, а не наявність транспортної картки.

Кошти за пільгове перевезення пасажирів перевізнику повертає місто. Тому, щоб оплатити перевізнику, кожна пільгова поїздка має бути зареєстрована.

Незавалідована поїздка прирівнюватиметься до неоплаченої, тож це ризик отримання штрафу.

Персоналізовані картки ЛеоКарт

Це картки синього кольору для пасажирів, які мають пільгу чи знижку на проїзд у громадському транспорті. Персоналізовані картки бувають трьох видів - пільгові, учнівські та студентські. Такі картки містять фото та персональні дані власника.

Пільгова картка - для пасажирів, які мають 100% знижку на проїзд. Власники таких карток користуються транспортом безоплатно. З 11 грудня така картка буде єдиною підставою для безоплатного проїзду в громадському транспорті.

Де отримувати картки ЛеоКарт

Аби отримати персоналізовану картку, потрібно підготувати необхідний пакет документів та звернутися в один з 7 пунктів прийому документів/видачи карток, попередньо здійснивши запис за номером: 0800302007

Для пільговиків, які живуть, навчаються чи працюють на території Львівської МТГ, такі картки виготовляють безкоштовно. Пільговикам з інших громад необхідно оплатити вартість картки-носія квитка - 60 грн.

Для пільговиків проїзд з Електронний квиток ЛеоКарт - безкоштовний. Однак цю персоналізовану картку, як і загальну Електронний квиток ЛеоКарт, теж можна поповнювати і використовувати при оплаті за попутників чи за багаж. У цьому випадку поїздка попутника чи перевезення багажу оплачується за повною вартістю.

Людина, яка супроводжує особу з інвалідністю 1-ї групи, має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Пільга для супроводжуючої особи діє лише у разі супроводу пільговика. У такому разі супроводжуючій особі окрема пільгова ЛеоКарт не оформляється. Підставою для проїзду є персоналізована Електронний квиток ЛеоКарт пільговика. При валідації такої картки система реєструє поїздку і пільговика, і людини, яка має право на супровід.

Але, якщо людина, яка має право на супровід, їхатиме у транспорті без пільговика, проїзд необхідно оплачувати.

У випадку, якщо пільговик загубив свою Електронний квиток ЛеоКарт - необхідно звернутися за номером телефону гарячої лінії 0 800 303 007 та записатися на прийом в один з пунктів, де працюють адміністратори ЛКП "Львівавтодор".

На прийом потрібно підготувати: документ, який посвідчує особу; документ, який посвідчує пільгу та квитанцію про оплату вартості картки.

Важливо - відновлення картки здійснюється на платній основі. Вартість виготовлення дублікату складає 60 грн.

Учнівська Електронний квиток ЛеоКарт - передбачена для школярів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської громади. Лише учні-власники такої картки можуть користуватися громадським транспортом Львова на безоплатній основі.

Отримати її можуть школярі, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської громади, незалежно від місця проживання.

Учнівську Електронний квиток ЛеоКарт можна оформити індивідуально в одному з 7-ми пунктів подачі документів/видачі карток. Або ж централізовано - через свій навчальний заклад.

Вартість виготовлення учнівської ЛеоКарт становить 60 гривень.

Однак, для пільгових категорій осіб шкільного віку транспортні картки виготовляють безкоштовно. Це:

діти з багатодітних сімей

діти з інвалідністю

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою (піклуванням)

діти, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою

неповнолітні діти загиблого або померлого військовослужбовця під час проходження військової служби

Після вступу до вишу, коледжу/професійно-технічного училища учнівську Електронний квиток ЛеоКарт можна трансформувати у студентську та повторно не платити за виготовлення студентської картки. Для цього слід звернутися в Центр обслуговування пасажирів (вул. Горбачевського,10), надати документи, що посвідчують особу та статус студента. Картка-носій квитка залишиться незмінною, в системі лише зміняться її дані. Цю картку необхідно буде поповнювати та використовувати для поїздок зі студентською знижкою.

Якщо учень-випускник не продовжив навчання та не отримав статус студента, то учнівську Електронний квиток ЛеоКарт надалі можна використовувати як загальну картку - поповнювати баланс та оплачувати поїздки у громадському транспорті Львівської громади.

Студентська Електронний квиток ЛеоКарт - передбачена для студентів, які навчаються у вишах, коледжах/професійно-технічних училищах Львівської громади. Власники такої картки зможуть користуватися громадським транспортом Львова зі знижкою 50%. Якщо студент не оформив собі таку картку, то він оплачуватиме проїзд у міському транспорті за повною вартістю.

Отримати її можуть студенти денної форми навчання, які навчаються у вищих навчальних закладах, коледжах/професійно-технічних училищах Львівської громади.

Студентську Електронний квиток ЛеоКарт можна оформити централізовано - через свій навчальний заклад. Видача карток теж відбувається централізовано.

Вартість виготовлення студентської Електронний квиток ЛеоКарт становить 60 гривень.

Однак, для студентів, які належать до пільгових категорій, транспортні картки виготовляють безкоштовно. Також студенти-пільговики, на підставі своєї пільгової Електронний квиток ЛеоКарт, зможуть користуються громадським транспортом на безоплатній основі.

На підставі студентської Електронний квиток ЛеоКарт студенти можуть їздити в міських автобусах, трамваях та тролейбусах за пів ціни цілий календарний рік. Обмежень щодо кількості поїздок немає.

Щоб оплатити поїздку, необхідно прикласти картку до валідатора у салоні громадського транспорту та зачекати одинарного звукового сигналу і зеленої відмітки на валідаторі. Це означає, що вашу оплату - зараховано.

Важливо! Паперовий квиток при такому способі оплати пасажиру не видається.

Для студентів проїзд з Електронний квиток ЛеоКарт - за півціни. Однак, цю персоналізовану картку, як і загальну Електронний квиток ЛеоКарт, можна використовувати і при оплаті за попутників чи за багаж. У цьому випадку поїздка попутника чи перевезення багажу оплачується за повною вартістю.

У разі, якщо студент загубив свою Електронний квиток ЛеоКарт - необхідно звернутися за номером телефону гарячої лінії 0 800 303 007 та записатися на прийом в один з пунктів, де працюють адміністратори ЛКП "Львівавтодор".

На прийом потрібно підготувати: документ, який посвідчує особу; студенський квиток та квитанцію про оплату вартості картки.

Важливо - відновлення картки здійснюється на платній основі. Вартість виготовлення дублікату складає 60 грн.

Коли картку можуть заблокувати

Електронний квиток ЛеоКарт можуть заблокувати, якщо завершився термін дії пільгового профілю на підставі пільгового документа, на основі якого виготовляли транспортну картку, а пасажир продовжує цією карткою валідувати проїзд.

Заблокована Електронний квиток ЛеоКарт може бути і у випадку, якщо власник картки на валідаторі обрав додатковий функціонал (сплатити за попутника чи оплатити багаж), а на балансі транспортної картки відсутні кошти для оплати цих квитків.

У цих випадках для отримання консультації пасажирам рекомендовано звернутися за номером телефону гарячої лінії 0 800 303 007.

Що не так з новою системою оплати проїзду у Львові

У першу чергу, львів'яни обурені суттєвим подорожчанням проїзду. Відтепер вартість одної поїздки при оплаті готівкою становить 20 гривень у трамваї чи тролейбусі, а було 10 гривень.

При оплаті ЛеоКарт - 13 гривень, але ж вона є не у всіх містян. Попит настільки зріс, що зараз у пунктах прийому документі черги на виготовлення картки на 2-3 місяці наперед. Як щодня їздити на роботу - невідомо. При оплаті банківською карткою - 15 гривень (було 8,50 грн). Зросла ціна й місячних абонементів на електротранспорт - теж удвічі.

Були скасовані зручні для пасажирів 90-хвилинні електронні пересадкові квитки та 1-2-3-денні туристичні проїзні на електротранспорт.

У соцмережах пасажири масово скаржаться на недосконалість системи та збій. Не поповнюються картки, не виходить подивитися баланс, не списуються гроші за поїздку або списуються двічі. Декому пощастило попасти на контролерів, яким довести збій у системи або оплату - було просто неможливо.

Сьогодні моя картка вже в "мінусі". Списати кошти за 24 години не забули, а зарахувати забули??? Прошу в найкоротший термін дати зворотній зв'язок, коли буду зараховані МОЇ КОШТИ.

І я маю щодня слідкувати за балансом, скільки проїхала, на скільки поповнила за вчорашній день? А поповню сьогодні і з"їсть за вчора?

Брехуни вони!!! За одну поїздку в 47а, двічі підходили контролери! Сказали завчену мантру, що як прикладаєш до валідатора картку , на табло буде відображатись залишок коштів,і по факту, аферисти і злодії , бо жодного контролю за рухом своїх коштів людина не може отримати! Ні квитка, ні залишку! В часі війни, це ніяк інакше не назвеш як однозначно ЗЛОДІЙСТВО по кишенях містян!

Блін... Щось дуже багато недопрацьовок з цією леокартою...

Дивна система. Поповнюється не одразу. Знімає за проїзд впродовж доби. Людина не бачить скільки в неї є і скільки витрачено....

Чому два роки тестили валідатори, а зараз все відбувається через п'яту точку? Що вони тестили і кого? Натестили бардак

Я сьогодні купила картку і поповнила на 78гр. Всього заплатила 70+78=148. Додому їхала "зайцем" - картку заблоковано, бо грошей нуль! Продавець в кіоску послала подалі…

А чому в електротранспорті вартість проїзду безготівкою раніше була 8.50 гривень, від сьогодні 13 чи 15. Чим зумовлене підняття вартості проїзду?

2 рази просканувала свій проїзд бо щось там якось не зчитало і в кінцевому результаті глянула на свої кошти в додатку приват24, то зняло за проїзд 40грн...то тепер питання чи вигідно нам мешканцям це???

Їздила сьогодні в 46 маршрутці. Ота червона картка у людей не реєструвалась і люди платили готівкою. Я собі думаю, що це кошти заплачені через EasуPay термінал, ще не поступили на рахунок. І будуть десь блукати ще цілий тиждень.

І це далеко не всі скарги. У перший день впровадження нововведення неможливо було ні купити ЛеоКарт, ні поповнити - кіоски були зачинені, а термінали не працювали. Сьогодні у багатьох виникли додаткові проблеми - через збій у мережі Київстар.

Ну и "вишенька на торті" - якщо стояти біля валідатора, а в кишені чи сумочці мати гаманець з банківськими картками - можуть бути несанкціоновані списання.