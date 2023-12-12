ЛеоКарт. Как работает новая оплата транспорта во Львове и что нужно знать

С 11 декабря во Львове заработала система оплаты за поездки в городском транспорте ЛеоКарт. Пока система работает еще не досконально, есть сбои и непонятные трансакции и большинство львовян жалуется на проблемы.

Как работает система ЛеоКарт и что нужно знать жителям и гостям Львова для комфортной поездки транспортом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Типы ЛеоКарт

С 11 декабря во Львове заработала безналичная система по всем видам общественного транспорта. Безналично можно оплатить не только банковской картой или устройством с NFC, но и общей транспортной картой Электронный билет ЛеоКарт.

Также с 11 декабря перестанут действовать удостоверения льготников, студентов и учащихся. Они должны оформить специальную льготную карту Леокарт, которая дает право на бесплатный проезд или оплату в размере 50%. Такие карты персонализированы.

Транспортные карты Электронный билет ЛеоКарт делятся на два типа: общие и персонализированные. Персонализированные карты делятся на три категории: льготные, учащиеся и студенческие.

Общая ЛеоКарт "для всех" – красного цвета – предусмотрена для пассажиров, которые оплачивают за проезд и выбирают для себя именно такой способ оплаты. Такие карты продают в сети розничной торговли. Эти карты - анонимны, они не содержат персональных данных пассажира.

Можно ли ездить в транспорте без карты ЛеоКарт

Конечно, потому что Электронный билет ЛеоКарт - это лишь один из вариантов безналичной оплаты проезда. С момента запуска безналичной оплаты на всех маршрутах тарифы на проезд стали едиными для всех видов транспорта - автобусов, трамваев и троллейбусов. Стоимость проезда зависит от способа оплаты.

Самый дешевый вариант из ЛеоКарт - 13 гривен. При оплате банковской картой - 15 гривен. При оплате наличными - 20 гривен.

Стоимость карты-носителя билета - 60 грн. Важно, что на общей карте Электронный билет ЛеоКарт всегда должен быть баланс для резервной поездки. Поэтому при покупке необходимо оплатить 60 грн за саму карту и внести депозит в размере 10 гривен. Этих 10 гривен остаются на балансе карты, что дает возможность пассажиру, даже при нулевом балансе, совершить одну резервную поездку.

Далее, чтобы активировать карту, ее необходимо пополнить на сумму от 1 гривны. Однако пассажирам рекомендуют пополнять карту на сумму не меньшую, чем стоимость одной поездки.

Купить Леокарт можно в 76 пунктах продажи - киосках "Интерпресс" и терминалах EasyPay на основных остановках транспорта. Одновременно можно купить неограниченное количество карточек и документы для покупки не нужны. Восстановить потерянную карту невозможно.

Пополнить баланс Леокарт можно также в киосках "Интерпресс", в терминалах EasyPay, через приложение и веб-сайт EasyPay.

Общая месячная проездная карта будет стоить: 420 грн - электронный вариант и 430 грн - обычный. Стоимость месячного студенческого абонемента - 210 грн и 215 грн соответственно. Месячная карта для предприятий, учреждений и организаций Львовской МТГ будет стоить 500 грн.

Как пользоваться картой ЛеоКарт

Чтобы осуществить оплату, пассажиру необходимо приложить карту к валидатору в салоне и подождать одинарного звукового сигнала и зеленой отметки на валидаторе. Это означает, что ваша оплата - засчитана.

Чтобы зарегистрировать свою поездку, льготнику необходимо приложить карту к валидатору в салоне и подождать одинарного звукового сигнала и зеленой отметки на валидаторе. Это означает, что ваша оплата - засчитана.

Важно! Бумажный билет при таком способе оплаты пассажиру не выдается.

С карточкой Электронный билет ЛеоКарт пассажир сможет одновременно оплатить свою поездку и максимум - три дополнительных. К примеру, дополнительно можно оплатить еще за двух пассажиров и за один багаж, или же за троих своих попутчиков.

Для проверки контроллеры имеют портативный мини-терминал. В начале проверки контроллер заблокирует бортовую систему АСОП (валидаторы). Это делает невозможным любую оплату во время контроля.

К мини-терминалу контролера пассажир должен приложить свой электронный билет ЛеоКарт. Контроллер проверяет именно факт оплаты, а не наличие транспортной карты.

Средства за льготную перевозку пассажиров перевозчику возвращает город. Поэтому, чтобы оплатить перевозчику, каждая льготная поездка должна быть зарегистрирована.

Незавалидованная поездка будет равна неоплаченной, так что это риск получения штрафа.

Персонализированные карты ЛеоКарт

Это карты синего цвета для пассажиров, у которых есть льгота или скидка на проезд в общественном транспорте. Персонализированные карты бывают трех видов - льготные, ученические и студенческие. Такие карты содержат фотографии и персональные данные владельца.

Льготная карта - для пассажиров, имеющих 100% скидку на проезд. Владельцы таких карт пользуются транспортом безвозмездно. С 11 декабря такая карточка станет единственным основанием для безвозмездного проезда в общественном транспорте.

Где получать карты Леокарт

Чтобы получить персональную карту, нужно подготовить необходимый пакет документов и обратиться в один из 7 пунктов приема документов/выдачи карт, предварительно осуществив запись по номеру: 0800302007

Для льготников, которые живут, учатся или работают на территории Львовской МТГ, такие карты производят бесплатно. Льготникам из других общин необходимо оплатить стоимость карты-носителя билета – 60 грн.

Для льготников проезд с Электронный билет ЛеоКарт – бесплатный. Однако эту персональную карточку, как и общую Электронный билет ЛеоКарт, тоже можно пополнять и использовать при оплате за попутчиков или багаж. В этом случае поездка попутчика или перевозка багажа оплачивается по полной стоимости.

Человек, сопровождающий человека с инвалидностью 1-й группы, имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Льгота для сопровождающего лица действует только при сопровождении льготника. В таком случае сопровождающему лицу отдельная льготная ЛеоКарта не оформляется. Основанием для проезда является персонализированный электронный билет ЛеоКарт льготника. При валидации такой карты система регистрирует поездку и льготника, и человека, имеющего право на сопровождение.

Но если человек, имеющий право на сопровождение, будет ехать в транспорте без льготника, проезд необходимо оплачивать.

В случае, если льготник потерял свою электронную билету ЛеоКарт - необходимо обратиться за номером телефона горячей линии 0 800 303 007 и записаться на прием в один из пунктов, где работают администраторы ЛКП "Львовавтодор".

На прием нужно подготовить: документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий льготу и квитанцию об оплате стоимости карты.

Важно - восстановление карты осуществляется на платной основе. Стоимость изготовления дубликата составляет 60 грн.

Ученая Электронный билет ЛеоКарт - предусмотрена для школьников, которые учатся в общеобразовательных учебных заведениях Львовской общины. Только учащиеся-владельцы такой карты могут пользоваться общественным транспортом Львова на безвозмездной основе.

Получить ее могут школьники, обучающиеся в общеобразовательных учебных заведениях Львовской общины, независимо от места жительства.

Ученик Электронный билет ЛеоКарт можно оформить индивидуально в одном из 7-ми пунктов подачи документов/выдачи карт. Или же централизованно - через свое учебное заведение.

Стоимость изготовления ученической Леокарт составляет 60 гривен.

Однако, для льготных категорий лиц школьного возраста транспортные карты производятся бесплатно. Это:

дети из многодетных семей

дети с инвалидностью

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, кроме находящихся на попечении (попечительством)

дети, принадлежащие к пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой

несовершеннолетние дети погибшего или умершего военнослужащего во время прохождения военной службы

После поступления в вуз, колледж/профессионально-техническое училище учащийся Электронный билет ЛеоКарт можно трансформировать в студенческую и повторно не платить за изготовление студенческой карты. Для этого следует обратиться в Центр обслуживания пассажиров (ул. Горбачевского, 10), предоставить документы, удостоверяющие личность и статус студента. Карта-носитель билета останется неизменной, в системе только изменятся ее данные. Эту карту необходимо будет пополнять и использовать для поездок со студенческой скидкой.

Если ученик-выпускник не продолжил обучение и не получил статус студента, то учащийся Электронный билет ЛеоКарт в дальнейшем можно использовать как общую карточку - пополнять баланс и оплачивать поездки в общественном транспорте Львовской общины.

Студенческий Электронный билет ЛеоКарт - предназначен для студентов, которые учатся в вузах, колледжах/профессионально-технических училищах Львовской общины. Владельцы такой карты смогут воспользоваться общественным транспортом Львова со скидкой 50%. Если студент не оформил себе такую карточку, он будет оплачивать проезд в городском транспорте по полной стоимости.

Получить ее могут студенты дневной формы обучения, которые учатся в вузах, колледжах/профессионально-технических училищах Львовской общины.

Студенческую Электронный билет ЛеоКарт можно оформить централизованно – через свое учебное заведение. Выдача карт тоже происходит централизованно.

Стоимость изготовления студенческой электронной билет ЛеоКарт составляет 60 гривен.

Однако, для студентов, принадлежащих к льготным категориям, транспортные карты производятся бесплатно. Также студенты-льготники, на основании своей льготной электронный билет ЛеоКарт, смогут пользуются общественным транспортом на безвозмездной основе.

На основании студенческой Электронный билет ЛеоКарт студенты могут ездить в городских автобусах, трамваях и троллейбусах за полцены целый календарный год. Ограничений по количеству поездок нет.

Чтобы оплатить поездку, необходимо приложить карту к валидатору в салоне общественного транспорта и подождать одинарного звукового сигнала и зеленой отметки на валидаторе. Это означает, что ваша оплата - засчитана.

Важно! Бумажный билет при таком способе оплаты пассажиру не выдается.

Для студентов проезд из Электронный билет ЛеоКарт – за полцены. Однако эту персональную карточку, как и общую Электронный билет ЛеоКарт, можно использовать и при оплате за попутчиков или за багаж. В этом случае поездка попутчика или перевозка багажа оплачивается по полной стоимости.

В случае, если студент потерял свою электронную билету ЛеоКарт - необходимо обратиться за номером телефона горячей линии 0 800 303 007 и записаться на прием в один из пунктов, где работают администраторы ЛКП "Львовавтодор".

На прием нужно подготовить: документ, удостоверяющий личность; студенческий билет и квитанцию об оплате стоимости карты.

Важно – восстановление карты осуществляется на платной основе. Стоимость изготовления дубликата составляет 60 грн.

Когда карту могут заблокировать

Электронный билет ЛеоКарт могут заблокировать, если истек срок действия льготного профиля на основании льготного документа, на основе которого изготовляли транспортную карту, а пассажир продолжает этой картой валидировать проезд.

Заблокированный Электронный билет ЛеоКарт может быть и в случае, если владелец карты на валидаторе выбрал дополнительный функционал (оплатить попутчика или оплатить багаж), а на балансе транспортной карты отсутствуют средства для оплаты этих билетов.

В этих случаях для получения консультации пассажирам рекомендуется обратиться за телефоном горячей линии 0 800 303 007.

Что не так с новой системой оплаты проезда во Львове

В первую очередь, львовяне возмущены значительным подорожанием проезда. Теперь стоимость одной поездки при оплате наличными составляет 20 гривен в трамвае или троллейбусе, а было 10 гривен.

При оплате ЛеоКарт - 13 гривен, но она есть не у всех горожан. Спрос настолько возрос, что сейчас в пунктах приема документа очереди на изготовление карты на 2-3 месяца вперед. Как каждый день ездить на работу - неизвестно. При оплате банковской картой - 15 гривен (было 8,50 грн). Выросла цена и месячных абонементов на электротранспорт - тоже вдвое.

Были отменены удобные пассажирам 90-минутные электронные пересадочные билеты и 1-2-3-дневные туристические проездные на электротранспорт.

В соцсетях пассажиры массово жалуются на несовершенство системы и сбой. Не пополняются карточки, не получается посмотреть баланс, не списываются деньги за поездку или дважды списываются. Некоторым удалось попасть на контролеров, которым доказать сбой в системе или оплату - было просто невозможно.

Сегодня моя карточка уже в "минусе". Списать средства за 24 часа не забыли, а засчитать забыли??? Прошу в кратчайшие сроки дать обратную связь, когда буду засчитаны МОИ СРЕДСТВА.

И я должен каждый день следить за балансом, сколько проехала, на сколько пополнила за вчерашний день? А пополню сегодня и съест за вчера?

Лжецы они!!! За одну поездку в 47а дважды подходили контролеры! Сказали заученную мантру, что как прикладываешь к валидатору карточку, на табло будет отображаться остаток средств, и по факту, аферисты и воры, потому что никакого контроля за движением своих средств человек не может получить! Ни билета, ни остатка! Во время войны, это никак иначе не назовешь как однозначно ВОРОВСТВО по карманам горожан!

Блин... Что-то очень много недоработок с этой леокартой...

Удивительная система. Пополняется не сразу. Снимает за проезд в течение суток. Человек не видит сколько у него есть и сколько потрачено.

Почему два года тестировали валидаторы, а сейчас все происходит чеез пятую точку? Что они тестировали и кого? Натестили бардак

Я сегодня купила карту и пополнила на 78гр. Всего заплатила 70+78=148. Домой ехала "зайцем" - карточка заблокирована, потому что денег ноль! Продавец в киоске послала подальше…

А почему в электротранспорте стоимость проезда безналичными раньше была 8.50 гривен, с сегодняшнего дня 13 или 15. Чем обусловлено повышение стоимости проезда?

2 раза просканировала свой проезд потому что то там как-то не считало и в конечном итоге взглянула на свои средства в приложении приват24, то сняло за проезд 40грн...то теперь вопрос выгодно ли нам жителям это???

Ездила сегодня в 46 маршрутке. Эта красная карточка у людей не регистрировалась и люди платили наличными. Я себе думаю, что эти средства заплачены через EasуPay терминал, еще не поступившие на счет. И будут где-то бродить еще целую неделю.

И это далеко не все жалобы. В первый день внедрения нововведения невозможно было ни купить ЛеоКарт, ни пополнить – киоски были закрыты, а терминалы не работали. Сегодня у многих возникли дополнительные проблемы – из-за сбоя в сети Киевстар.

Ну и "вишенка на торте" – если стоять у валидатора, а в кармане или сумочке иметь кошелек с банковскими карточками – могут быть несанкционированные списания.