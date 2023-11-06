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Lenovo представила планшет за ціною бюджетного смартфона (фото)

Представлено Lenovo Xiaoxin Pad 2024 за ціною недорогого смартфона (фото: Lenovo)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Lenovo представила Xiaoxin Pad 2024, новий планшет, доступний за ціною бюджетного смартфона, і вже визнаний журналістами однією з найкращих пропозицій на ринку планшетів з відмінним співвідношенням "ціна-якість".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт IT Home.

Цей новий пристрій обладнаний великим 11-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 1920x1200 пікселів, максимальною яскравістю 400 нит і частотою оновлення 90 Гц. Крім того, цей екран підтримує можливість запуску двох програм одночасно на одному дисплеї.

Xiaoxin Pad 2024 отримав процесор Qualcomm Snapdragon 685, що супроводжується 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4Х. Вбудована пам'ять складає 128 ГБ і є слот Micro SD для карт пам'яті до 1 ТБ. Для фото та відеозйомки пристрій обладнаний фронтальною та тиловою камерами на 8 мегапікселів.

Xiaoxin Pad 2024 (фото: Lenovo)

Планшет також оснащений чотирма динаміками, роз'ємом для навушників, металевим корпусом та акумулятором на 7400 мА/год, що підтримує зарядку потужністю 20 Вт. Він працює на операційній системі Android 13 із оболонкою ZUI 15.

Глобальна дата початку продажу поки що не оголошена, а в Китаї ціна становить 899 юанів (приблизно 4 400 грн). Незабаром очікується поява пристрою на AliExpress.

Раніше ми писали про те, що Samsung анонсувала доступні планшети Galaxy Tab A9 і Tab A9+.

А ще у нас є матеріал про те, що OnePlus офіційно анонсувала бюджетний планшет Pad Go.

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